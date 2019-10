I buyers di "La Spezia Active Leisure" hanno scoperto la Lunigiana

Lunigiana - Anche la Lunigiana è stata protagonista nei giorni scorsi del primo La Spezia Active Leisure (dal 16 al 20 ottobre), l’evento che ha richiamato sul territorio 35 buyers stranieri. Dopo la giornata trascorsa a bordo di Costa Fortuna in occasione del be to be, la mattinata successiva è stata dedicata alla visita di alcuni comuni della Lunigiana. L’Associazione dei Comuni della Lunigiana ha messo a disposizione numerosi servizi ed ha offerto ai buyer esteri l’opportunità di conoscere un territorio tra i più affascinanti della zona: borghi, fortezze, percorsi in bici, escursioni nelle grotte consentono infatti di vivere esperienze indimenticabili anche fuori stagione. Per i buyers un’immersione tra percorsi nelle grotte, tour in parcobike lungo la via Francigena e poi, per concludere, un’esperienza enogastronomica per apprezzare i prodotti locali. In serata gli ospiti hanno fatto ritorno ai Borghi di Codeglia e Castè dove hanno alloggiato 3 notti, ospiti del comune di Riccò del Golfo. La cena organizzata in parte all’Albergo Diffuso di Codeglia (a cura dello Chef Gianluca Mettadelli) e in parte all’Agriturismo LaPineta di Polverara ha entusiasmato i buyer esteri per la genuinità e la varietà