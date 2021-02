Giovedì un webinar sulla Pontremolese con l'associazione Lunezia

Lunigiana - Si terrà giovedì pomeriggio, con inizio alle 17.30, il convegno online dell'associazione Lunezia sul tema "Novità sulla Pontremolese, luci ed ombre". Il convegno, che sarà tenuto sulla piattaforma register.gotowebinar, fa seguito alle ultime notizie sul raddoppio della linea Spezia - Parma, legate alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dei lavori finanziati. "Lunezia", che sostiene da sempre l'idea del raddoppio, intende richiamare tutti, al di là di facili ma parziali trionfalismi, a due aspetti del problema, tuttora insoluti: il finanziamento della nuova galleria di valico, centrale per un vero rilancio del traffico merci, e un adeguamento potenziamento della vecchia linea, che resta indispensabile per il collegamento passeggeri con la Val di Taro.

Il convegno sarà aperto da un intervento introduttivo del vice presidente di "Lunezia" Paolo Borzoni. Seguirà la relazione introduttiva di Egidio Banti, già parlamentare e assessore regionale.

A seguire, ci saranno gli interventi programmati di Cesare Azzali, direttore dell'Unione industriali di Parma, Piergino Scardigli, presidente della Tirreno - Brennero, Lucia Baracchini, sindaco di Pontremoli e Michela Zanetti, sindaco di Fornovo. La presenza dei due sindaci appare molto importante proprio per la gestione del ruolo passeggeri della nuova linea, mentre Azzali e Scardigli, dai due versanti appenninici, parleranno del ruolo fondamentale del raddoppio per il collegamento tra i porti tirrenici e l'hinterland padano.

Dopo gli interventi a richiesta dei partecipanti, trarrà le conclusioni il presidente di "Lunezia" Rodolfo Marchini.



Tutti possono collegarsi, ma è necessario chiedere il link scrivendo a info@sapereinformare.it oppure telefonando a Paolo Borzoni 348.7329080.