Ferrovia Pontremolese, l'unione fa la forza

Cittadini, amministratori e società civile di tre regioni si daranno appuntamento a Pontremoli. Mondo universitario, autorità dei trasporti, politici e sindacati hanno aderito al Manifesto di Legambiente. "Opera fondamentale".

Lunigiana - Tutti a Pontremoli. Sabato 1° giugno carovane simboliche viaggeranno in treno dalla Toscana, Emilia Romagna e Liguria per darsi appuntamento nell'antica città di Apua dove Legambiente organizza una giornata dedicata alla Ferrovia Pontremolese e al suo fondamentale colleamento verso il Brennero: un’iniziativa per ribadire l’utilità dell’opera di ammodernamento di questa direttrice e per confrontarsi insieme sui vantaggi che essa comporterebbe per l'ambiente, il clima e per lo sviluppo locale. Tanti gli aderenti, tra sindaci, candidati, parlamentari e rappresentanti di altri enti. Sostenere le aree interne dell’Appennino agevolando pendolari, favorendo il turismo e semplificando lo spostamento di merci nell’asse Tirreno-Brennero. Sono alcune dei benefici che porterebbe l’ammodernamento del collegamento ferroviario la Spezia-Pontremoli-Parma e il suo collegamento verso Verona ed il Brennero.



L’attuale linea “Pontremolese” collega Parma con la Spezia passando per alcuni centri vitali dell’Appennino, come Pontremoli e Borgo Val di Taro, comuni che di fatto sono da riferimento per aree marginali della montagna. Lungo i 103 chilometri di linea sono presenti anche fermate minori di servizio ai pendolari verso Parma e la Spezia. La linea è per il 50% a binario unico e mostra pendenze elevate che riducono le dimensioni utili di treni, soprattutto quelli per le merci. Eppure la ferrovia ha al suo sbocco uno dei porti più importanti del paese. Per queste ragioni Legambiente ha lanciato un Manifesto a favore della linea: per sottolineare l’urgenza di interventi di ammodernamento della linea Parma La Spezia ai fini di ridurre i tempi di percorrenza per le persone e favorire i convogli merci più moderni, completare il collegamento ferroviario verso il Brennero per unire via ferro i flussi di persone e merci tra il Tirreno ed il Centro-Nord Europa. Treni più efficienti e frequenti verso i due capoluoghi potrebbero inoltre spostare pendolari dalla gomma al ferro riducendo traffico ed inquinamento.



Alla carovana del 1° giugno a Pontremoli saranno presenti tra gli altri, l'On. Andrea Orlando, il Presidente dell’Autorità Portuale Mar Ligure Orientale Carla Roncallo, il Presidente dell'interporto di Parma (CEPIM spa), Università di Parma, l’Assesssore Regionale all’Ambiente dell’Emilia Romagna, il presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, il Vicepresidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio Regionale della Toscana, il Presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana e rappresentanti e candidati dei Comuni lungo la linea e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano in primis il presidente Fausto Giovannelli. Oltre a questi hanno sottoscritto il Manifesto il sindaco di Borgo Taro e presidente della provincia di Parma Diego Rossi, l'assessore alle infrastrutture e mobilità Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, i sindaci di Aulla e Pontremoli Valettini e Baracchini, l'assessore regionale dell?Emilia Romagna Paola Gazzolo, il pro-rettore dell'università di Parma Fabrizio Storti, il sindaco uscente a Colorno Michele Canova, così come Giacomo Giannarelli, consigliere regionale e Vicepresidente Commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture, della Toscana. Con loro diversi sindaci dell'Appennino parmense, candidati e in carica, sia di centrodestra che di centrosinistra, la Cgil di Parma e la Cisl di Parma e Piacenza. Una lista in continuo aggiornamento. La delegazione in partenza dall'Emilia si darà appuntamento sul treno in partenza alle 9,35 da Fornovo Taro. La delegazione in partenza dalla Liguria si darà appuntamento sul treno in partenza alla Spezia Centrale ore 9.27 (Santo Stefano M. ore 9.44). La delegazione in partenza dalla Toscana si darà appuntamento sul treno in partenza ad Aulla ore 9.52.



Tutti i cittadini sono invitati ad aderire alla giornata, salendo sul treno almeno per un tratto e visitando uno dei centri lungo la sua linea. La giornata si aprirà con l’arrivo alle 10.30 alla stazione di Pontremoli delle carovane e successiva conferenza stampa. Delegazioni di Legambiente, amministratori, portatori di interesse e cittadini partiranno da la Spezia, Aulla e Parma, ricevuti dal sindaco di Pontremoli. Alle 11 confronto pubblico presso le Stanze del Teatro della Rosa di Pontremoli, sarà anche l’occasione per presentare i firmatari che hanno già aderito al Manifesto. Al termine è prevista una condivisione simbolica dei prodotti tipici dei territori della Lunigiana, la Spezia e Parma. Su richiesta invece si potrà prenotare il pranzo tipico e la visita ai tesori di Pontremoli alla scoperta dell’Appennino Tosco-Emiliano.