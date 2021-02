Esenzioni e canone unificato, Aulla riforma il commercio

Lunigiana - Ieri il consiglio comunale di Aulla ha approvato all'unanimità la riforma del commercio. "Dopo anni di non regolamentazione del settore, l'assessore Giada Moretti, con la collaborazione dell'Ufficio Tributi e della Commissione Bilancio, ha portato a casa un risultato importante per la città. Canone unificato, esenzioni per il commercio fisso e nuova disciplina per settori privi di regole. Queste le principali novità del nuovo Regolamento del Canone Unico e del Canone Mercatale", si legge nella nota diffusa dall'amministrazione comunale.



Il Canone Unificato ora raggruppa i seguenti tributi: COSAP, TOSAP, ICP e imposta pubblicitaria in unica soluzione, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, il Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari, e il Canone non Ricognitorio limitatamente alle strade di pertinenza del Comune. Le strade saranno suddivise in categorie, alcune delle quali potranno godere di sconti sull'occupazione tra il 10 e il 20%.



Nello specifico, le modifiche più importanti, per il commercio fisso, che richiedono comunque l'autorizzazione come da normativa vigente, sono:

le esenzioni per le occupazioni con elementi di arredo urbano, zerbini con una grandezza massima fino a 1 metro quadrato e vasi ornamentali ed elementi che contribuiscono al pubblico decoro;

le esenzioni per le occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali ubicati nelle frazioni, escluse le frazioni di Albiano Magra, Serricciolo e Pallerone;

le esenzioni per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata che non superino la misura di un metro quadrato (es: SALDI).



Inoltre, con il nuovo regolamento, sono stati definiti e disciplinati tutti quegli ambiti del commercio che, a ieri, dovevano sottostare a normative nazionali in modo che i commercianti dovevano adeguarsi a livelli più elevati rispetto a quello comunale.



Le modifiche più significative inerenti il commercio ambulante, sono: il pagamento giornaliero degli importi anche per i titolari di posteggio; l'unificazione di COSAP (tassa Occupazione suolo pubblico) e TARIG (Tassa rifiuti giornaliera) per accorciare gli iter di pagamento.





“Ringrazio gli uffici e la commissione Bilancio- commenta l’assessore Moretti - per il lavoro svolto in questi mesi. Erano più di 15 anni che il regolamento non veniva svecchiato e adattato alle esigenze dell’Ente, ma anche del commercio attuale. Siamo soddisfatti per aver ottenuto l’unanimità, ciò dimostra che il lavoro è stato ben fatto da tutti coloro che hanno contributo.”