Effetto coronavirus in Lunigiana: boom per i mercati di Campagna amica

Lunigiana - Balzo di acquisti a km zero ai mercati di Campagna Amica. E’ quanto si evidenzia un monitoraggio della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica per verificare gli effetti dell’emergenza coronavirus dopo l’annuncio delle prime misure per il contenimento. L’effetto sui mercati degli agricoltori è stato, per certi versi, inaspettato. Tra i prodotti più richiesti ci sono frutta, verdura e carne ma anche altri alimenti conservabili. “La preoccupazione – spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – ha spinto molti a fare scorte con la sollecitazione delle autorità alla limitazione degli spostamenti per evitare la diffusione del contagio. Anche perché nelle aree già a rischio sono state adottate misure cautelative con la chiusura di negozi, centri commerciali e mercati all’aperto per evitare rischiose forme di aggregazione. I consumatori hanno preferito, in questi giorni, evitare la grande distribuzione dirottando i loro acquisti verso i mercati contadini che si sono fatti trovare pronti. Il Covid-19 ha spinto tanti cittadini verso i negozi di vicinato e verso gli agricoltori che vendono anche direttamente in azienda”.



L’effetto si è visto un po’ in tutti i mercati che settimanalmente popolano centri storici e piazze della costa e della Lunigiana. “Possiamo parlare – spiega ancora – di almeno un 20% in più di acquisti verso la nostra rete in questa ultima settimana. – prosegue – Ora però c’è a vincere la paura che è il peggior ingrediente per il sistema paese”.



Tra i settori che più hanno risentito dell’emergenza sanitaria c’è, insieme al turismo, quello della floricoltura che vale tra la provincia apuana e la Versilia 200 aziende e 2000 addetti per un fatturato di 150milioni di euro. Il risultato è che il blocco del Nord Italia, tra quarantene e psicosi ha paralizzato tutta la filiera del florovivaismo. Ci sono migliaia di esemplari invenduti tra tulipani, ranuncoli e piane in vaso. Per vincere la paura e sostenere un settore strategico dell’economia locale Coldiretti ha dedicato il mese di marzo ai fiori con iniziative nei mercati di Campagna Amica. “Un fiore vince la paura e porta felicità nelle case e nelle nostre vite. – spiega Ferrari – Iniziamo già da oggi ad acquistare i fiori tricolori. Adorniamo i nostri balconi, le nostre finestre e diamo un segnale positivo al mondo. Il fiore è il simbolo della resilienza e della nostra voglia di non farci sopraffare dalla paura e dalla psicosi”.



Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook