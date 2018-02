Ditta Costa, la soddisfazione della Fit-Cisl

"Quanti sindaci, quanti assessori, quanti consiglieri comunali in questi anni hanno speso ingenti quantità del loro tempo a occuparsi del caso?"

Lunigiana - "Come Fit-Cisl abbiamo sempre sostenuto i Lavoratori cui da anni viene negata la certezza di un posto di lavoro e il diritto di pianificare la propria vita e quella della loro famiglia - così in una nota il segretario della Fit Luca Mannini - Questa sentenza conferma che abbiamo fatto bene a prendere le loro parti in tutti questi anni e che anche recentemente abbiamo fatto bene a effettuare 21 giorni consecutivi di Presidio del Comune di Aulla con relative Manifestazioni e cortei per la città".



"Ancora una volta il Comune di Aulla, come spesso in passato, ha avuto torto delle proprie ragioni. Ma quello che dispiace è che ha avuto torto spendendo per l’ennesima volta soldi pubblici. E per soldi pubblici non intendiamo solamente quelli spesi in spese legali ma anche quelli spesi in Risorse Umane".



"Quanti Sindaci, quanti Assessori, quanti Consiglieri Comunali in questi anni hanno speso ingenti quantità del loro tempo a occuparsi del caso “Costa”? Quanto tempo queste persone, elette dai Cittadini di Aulla, hanno sottratto ai tanti problemi che affliggono la città ?"



"Adesso, dopo questa sentenza, ci auguriamo che la nuova Amministrazione del Comune di Aulla getti “l’ascia di guerra”, bandita anni fa dalle precedenti Amministrazioni, e finalmente inizi a vedere l’Impresa non come un problema ma come una ricchezza. Un volano per l’economia della Citta e per tutto il territorio Lunigianese. Un territorio quello Lunigianese, del resto come tutta la nostra Provincia, bisognoso di Imprenditori e posti di Lavoro per i nostri figli".