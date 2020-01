Corso Ecdl al Pacinotti-Belmesseri di Pontremoli

Lunigiana - A Pontremoli, presso la sede dell’IS Pacinotti-Belmesseri in Via Malaspina, prenderà corpo nelle prossime settimane il progetto ECDL.



Il progetto ECDL vuole favorire la diffusione delle competenze tecnologiche, con particolare riferimento all’utilizzo della rete, all’utilizzo di programmi applicativi (Word, Excel, Power point), all’uso del drive, della posta elettronica e della sicurezza dei dati on line.

Il corso prevede 7 moduli di 12 ore ciascuno e l’iscrizione può essere fatta ai moduli di interesse del singolo utente.

Al termine di ogni modulo viene organizzata, sempre presso la sede dell’IS Pacinotti-Belmesseri di Pontremoli, la sessione di esame, essendo la scuola stessa riconosciuta quale test-center accreditato AICA. Si precisa a tale scopo che la certificazione ECDL è valida a livello europeo e pertanto determina il riconoscimento di punteggio a livello di graduatorie o di crediti, sia per il lavoro che per corsi universitari.

Maggiori informazioni sui costi, diversi se il partecipante è esterno all’istituto, ex studente oppure studente attualmente iscritto, si trovano sul sito dell’istituto www.pacinottibelmesseri.edu.it, alla sezione ECDL.



Il referente del progetto è la professoressa Debra Maffei, rintracciabile al numero 0187 830136 o all’indirizzo e-mail debra.maffei@pacinottibelmesseri.edu.it.

Il termine per le iscrizioni è mercoledì 22 gennaio 2020.

Si precisa che i corsi verranno attivati in presenza di almeno 15 iscrizioni, per ogni modulo.