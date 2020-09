Cooperative e microimprese, incontro a Equi terme

Lunigiana - Domani 9 settembre 2020, l'Assessore alla Presidenza della Regione Toscana Vittorio Bugli illustrerà le iniziative della Regione a sostegno delle imprese delle aree interne e delle cooperative di comunità delle aree interne.

L'incontro si terrà alle ore 15,15 presso il Circolo La Posta a Equi Terme, sede della Cooperativa di Comunità AlterEco che sta promuovendo un progetto di sviluppo del turismo di comunità nel borgo apuano. Porterà i saluti Gianluigi Giannetti Sindaco di Fivizzano mentre discuteranno dell'argomento Nino Folegnani del Gal Lunigiana ed i Presidenti delle Cooperative di comunità della Lunigiana che hanno ottenuto il finanziamento dalla Regione.



Sono state infatti approvate dalla giunta regionale quattro delibere contenenti altrettanti indirizzi per la prossima apertura di bandi (10 settembre) per fornire sostegno alle imprese toscane colpite dal fermo causato dall’emergenza sanitaria. I bandi riguardano la microinnovazione digitale, il sostegno agli investimenti, gli “empori di comunità” nelle aree fragili del territorio regionale e le imprese della filiera del turismo. Il totale delle risorse a disposizione ammonta a circa 135 mln di euro afferenti alla riprogrammazione del Por Fesr. Per velocizzare l’avvio degli investimenti e l’erogazione delle risorse i bandi prevedono una procedura automatica ‘a sportello’: il finanziamento sarà concesso sulla base delle dichiarazioni delle imprese e sulla base di tabelle descrittive delle tipologie di investimento da finanziare. In tutti i casi il soggetto gestore è Sviluppo Toscana.

Un milione di Euro è stato inoltre stanziato a sostegno di progetti riservati alle Cooperative di Comunità rivolti alla costruzione di un sistema di Rete regionale delle stesse cooperative.



Programma



Comunità:Re-Start



Ore 15,15 - Mercoledì 9 settembre 2020 Equi Terme (MS) - Circolo La Posta



Presentazione dei Bandi della Regione Toscana a sostegno delle Cooperative e delle Comunità



- sostegno alle cooperative di comunità

- micro-innovazione digitale

- sostegno agli investimenti

- empori di comunità” nelle aree fragili

- imprese della filiera del turismo





Saluti

Gianluigi Giannetti, Sindaco di Fivizzano



Presentazione dei Bandi

Vittorio Bugli, Assessore alla Presidenza ?della Regione Toscana



Ne discutono

Nino Folegnani, Presidente GAL Lunigiana

Presidenti delle Cooperative di Comunità della Lunigiana



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare



—————

Promosso da Comune di Fivizzano, Cooperativa AlterEco, Cooperative di Comunità della Lunigiana

Con la collaborazione di Regione Toscana



Info: altereco@lunigianasostenibile.it - 3298147086