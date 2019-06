Contributi per aprire attività in Lunigiana, un incontro ad Aulla

Lunigiana - Nuove attività commerciali in Lunigiana: contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammesse. Sarà presentato lunedì 1 luglio (ore 17.30) nella sede di Cna ad Aulla (via Cocchi, 1 A) la misura a sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali prevista dal bando nell’ambito del PSR 2014-2020 comprese nel territorio del Gal Lunigiana (Aulla, Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in L. e Zeri).



Il bando prevede la concessioni di contributi a fondo perduto nella percentuale dal 40% al 50% della spesa ammessa, fino ad un massimo di 50mila euro per beneficiario e punta da alla diversificazione aziendale ed economica necessaria per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali contribuendo anche a migliorare l’equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali, ed aumentandone direttamente il reddito delle famiglie. La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto è stata fissata per il 12 agosto alle 13. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. Per informazioni vai sul sito www.cna-ms.it oppure pagina ufficiale Facebook.