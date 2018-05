Conclusa a Carrara Fiere la seconda edizione di Vita all'aria aperta

Lunigiana - Si è conclusa all’insegna della Festa della Mamma la seconda edizione di Vita all’Aria Aperta, la manifestazione di IMM/CarraraFiere che ha presentato in contemporanea i saloni Tour.it, Tour.ismo in Libertà e, novità di questa edizione, Viva la Terra!.



Fra le numerose attività dell’evento infatti anche un vero e proprio “seminario dimostrativo” di Coldiretti su come confezionare bellissimi boquet fioriti, insieme a tante dritte sulla coltivazione e conservazione di fiori e piante, per la gioia delle mamme e non solo loro.



Nei tre giorni dell’evento sono stati molti i convegni, corsi e laboratori sui temi più svariati, seguiti con molto interesse dal pubblico: dall’agricoltura in montagna alla coltivazione dello zafferano, dall’agriturismo alla coltivazione dell’orto in città con l’utilizzo dei cassoni, da “Ortoterapia e disabilità” allo speciale corso per imparare l’uso dei droni in agricoltura e poi focus sui biodistretti, olio, vino, pesto, miele, i principi di potatura, la campagna nel piatto fino al concorso “Lost in Camper” il nuovo contest dedicato dagli Organizzatori ai blogger camperisti invitati a presentare viaggi e avventure su “case mobili”.



I tre i vincitori, Lidia Ponomareva per i suoi tour in Russia, Catia D’Antoni di Viaggiingiro.it e Simone Panzeri di “Van on the road” con un documentatissimo viaggio in Portogallo sono stati premiati nella giornata di sabato, post presentazione dei loro interessanti report di viaggio. Per quanto riguarda l’esposizione sono stati questi i prestigiosi marchi presenti: Benimar, PLA, Giotti, MC Louis, Pilote, Knaus, Weinsberg, Carthago, Malibu, Laika, Roller Team, Carado, Hobby, Etrusco, Font Vendome, Adria, Burstner, Mobilvetta, Sun Living, Challenger, Rimor, Mc Rent, Evalia Camper- Alea Italia.



In esposizione, oltre ai veicoli, tutti i possibili accessori per la vacanza in camper o tenda e l’abbigliamento perfetto per l'attività all'aria aperta, grazie ai prodotti presentati da M.V.Camping, Pesci Camping Store, Open Air, Apuane Outdoor,Versilgas, NDS Energy, Staff Service, Simat Shop, Mvcalzature e HF Trading.



Novità di quest’anno è stata l’inclusione di Viva la Terra! la manifestazione dedicata all’agricoltura, orti, giardini e vita in fattoria con fiori, piante attrezzature e macchinari, e produttori locali con esposizione e degustazione di prodotti tipici: dai salumi ai formaggi, dall’olio al vino, dal pane e la carne ai dolci, dalle farine ai funghi e prodotti del sottobosco.



Per quanto riguarda le eccellenze sia culturali e storiche che enogastronomiche è stata la Lunigiana a fare la parte del leone con tante proposte all’interno dell’area organizzata a cura della Camera di Commercio di Massa-Carrara nella sezione “Tour.ismo in Libertà .











"Consideriamo questa edizione di Tour.it come quella di un anno di passaggio determinata da alcuni cambiamenti nei calendari fieristici nazionali dedicati al mondo dei camper" dichiara Luca Figari direttore generale di IMM e continua "a settembre infatti Fiere di Parma ha annunciato una seconda edizione annuale del Salone del Camper, posizionata nel mese di febbraio: tale data si sarebbe sovrapposta a quella tradizionale di Tour.it, impedendo ai concessionari di camper della Toscana di partecipare a due eventi così ravvicinati. Dopo un confronto approfondito con Assocamp Toscana e le aziende del settore camperistico associate, si è deciso di riposizionare l'evento per l'anno corrente a maggio, lavorando insieme ad un format che puntasse non solo ai veicoli in esposizione ma anche agli itinerari turistici dedicati a chi sceglie questo mezzo per esplorare la nostra regione e quelle limitrofe. Il progetto "Tourismo in Libertà" e il contest "Lost in Camper" vanno proprio in questa direzione, così come la possibilità data da IMM, in collaborazione con la Camera di Commercio di Massa Carrara, ai Comuni della provincia di Massa Carrara di presentare in fiera le proprie eccellenze e le proprie offerte. Il dialogo con Assocamp Toscana ripartirà quindi da domani per la definizione della regolare edizione di Tour.it che si terrà nel 2019"