Cinquanta produttori lunigianesi scelgono la vetrina social

Lunigiana - Integrare l'economia del turismo con la filiera agroalimentare, sostenendo i produttori locali e la vendita a distanza dei loro prodotti. Questa la soluzione immaginata dalla Destination Management Company dell'Ambito turistico Lunigiana, con l'obbiettivo di rendere i prodotti tradizionali veicolo di promozione del territorio come destinazione turistica, in particolare per quando, si spera presto, si potrà tornare a viaggiare in libertà e sicurezza. La strategia pensata dall'Ambito ha avuto successo, tant'è che una cinquantina di produttori lunigianesi, oltre un terzo di quelli contattati, ha dato la sua adesione, atterrando in tal modo sulla pagina iniziale del sito dell'Ambito turistico e diventando protagonista di una campagna social che mette al centro i sapori più autentici.



Prodotti e produttori sono protagonisti di un video, di recente diffusione, che sfoggia olio extravergine, vini autoctoni, panigacci, farina di castagne, agnello di Zeri, torte d'erbi. Gioie del palato che, nel video Gusta la Lunigiana a casa tua, sono naturalmente presentate in stretta unione con il contesto che le accoglie, fatto di natura, tradizioni e pratiche tradizionali. Gusta la Lunigiana a casa tua è una vetrina web che invita gli utenti non solo a conoscere le produzioni lunigianesi, ma anche a gustarle quanto prima ordinandole o acquistandole online. Iniziative come questa rientrano nelle opportunità favorite dalla costituzione degli Ambiti territoriali omogenei, strumenti ottimali per la gestione in forma associata dell'informazione e dell'accoglienza turistiche.