Borse di studio, Bvlg premia 355 gli studenti per circa 80mila euro erogati

Lunigiana - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana premia l’impegno dei giovani del territorio. Premiati quest’anno ben 355 studenti per circa 80 mila euro erogati da Banca della Versilia, della Lunigiana e della Garfagnana agli studenti meritevoli.



Ecco gli appuntamenti sul territorio di Borghetto di Vara, La Spezia e Sarzana.

Borghetto di Vara: mercoledì 11 dicembre alle 18 nella Sala consiliare del Comune.

La Spezia e Sarzana: domenica 15 dicembre alle 10.30 presso il Cinema Moderno a Sarzana.

Saranno due giornate dedicate agli studenti, ma durante l’evento di Sarzana sarà consegnato anche il Premio all’Eccellenza 2019 che quest’anno vedrà per la Lunigiana Mario Andreoli ideatore del Presepe di Manarola che per la 58° volta accenderà un’intera collina nel comune di Riomaggiore, alle Cinque Terre, con personaggi. Mario Andreoli, 92 anni, inventore della natività luminosa più grande del mondo con i suoi 8 km di cavi elettrici, 17 mila lampadine, 300 personaggi a grandezza naturale fatti con materiali inutilizzati o riciclati. Dal 2007 il presepe è nel Guinness dei primati.



“Bvlg sempre presente per i giovani del territorio. Con questa iniziativa - affermano il vicepresidente vicario di Bvlg Giuseppe Menchelli e Nicola Bernardini responsabile dell’area Lunigiana - vogliamo premiare il merito e l’impegno di questi studenti che hanno conseguito risultati scolastici brillanti e che rappresentano non solo il futuro del nostro territorio, ma anche della nostra banca”.



