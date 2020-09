BVLG completa la squadra di direzione e nomina due vicedirettori generali

Lunigiana - Il Consiglio di Amministrazione BVLG ha deliberato nella seduta del 17 settembre 2020 il riassetto organizzativo della banca proposto dal Direttore generale Maurizio Adami. Con la nomina di due Vicedirettori, a fare data dal 1 ottobre 2020, Giovanni Cesarano sarà il nuovo Vicedirettore generale vicario continuando ad occuparsi degli aspetti commerciali della banca, anche in funzione della sua carica di Direttore Mercato BVLG, mentre Maurizio Cordova avrà nel nuovo ruolo la Direzione e la responsabilità della funzione operativa e finanziaria dell’azienda. Due ruoli importanti deliberati dal CDA BVLG per una squadra ancora più forte e coesa.”

Nota BVLG su nuovo Vicedirettore vicario Giovanni Cesarano - Nato a Viareggio nel 1967, Giovanni Cesarano ha cominciato il percorso professionale in BVLG nel 1994, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità, Ricordiamo responsabile della filiale di Camaiore dal 2003 al 2007, dell’area territoriale della Lunigiana dal 2007, responsabile della rete commerciale BVLG dal 2017 e Direttore Mercato da giugno scorso.

Nota BVLG su nuovo Vicedirettore Maurizio Cordova - Nato a Pietrasanta nel 1965, Maurizio Cordova ha cominciato il percorso professionale in BVLG nel 1998, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità, Ricordiamo responsabile dell’area finanza dal 1999 e responsabile della gestione finanziaria BVLG dal 2017.



“Con estremo orgoglio - hanno dichiarato il Cda e il direttore generale BVLG Maurizio Adami - presentiamo il nuovo assetto organizzativo della banca con due nuovi Vicedirettori. Abbiamo grande stima di Giovanni Cesarano e Maurizio Cordova, che da sempre dimostrano grande professionalità e attaccamento al proprio Istituto. Un grande “in bocca al lupo” ad entrambi per il nuovo ruolo.

Il vicedirettore vicario BVLG Giovanni Cesarano ha commentato: “Ringrazio per la fiducia concessami l’intero Cda della banca presieduto dal Dottor Enzo Stamati. Sono onorato di andare a ricoprire un ruolo così prestigioso e importante per la banca. Ringrazio il Direttore Generale Maurizio Adami che mi ha scelto come sostituto nel ruolo che ha brillantemente ricoperto negli anni scorsi e tutti i collaboratori che mi hanno sostenuto nel cammino professionale. Sono consapevole delle difficoltà, amplificate dall’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19, che la Comunità dei nostri soci, clienti e l’intero territorio stanno vivendo ma fermamente convinto che riusciremo a superarlo grazie ai Valori che ci contraddistinguono e allo spirito cooperativo e mutualistico che da sempre rappresentano il nostro faro nei momenti più difficili.”

Il vicedirettore BVLG Maurizio Cordova ha aggiunto: “Ringrazio il Direttore Generale e il CDA per il prestigioso incarico assegnatomi. Sono consapevole che mi aspetta un compito impegnativo ma allo stesso tempo affascinante e stimolante. Sono convinto che la nuova Direzione, con il supporto di tutti i colleghi, saprà avviare una nuova fase di crescita nel rispetto della sana e prudente gestione che da sempre caratterizza la nostra Banca.”