Lunigiana - Prosegue il progetto dell’amministrazione comunale di Aulla riguardante la realizzazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti per le attività commerciali.



Dopo la costruzione dell’isola nella piazza sotto il palazzo comunale, ora anche il lungo Aulella in Piazza Corbani e Piazza Roma hanno il loro box che accoglie i cassonetti della spazzatura andando così a risolvere un problema non solo di raccolta ma anche di decoro urbano.



“Sono in tutto tre - spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Cipriani - le isole ecologiche che abbiamo ritenuto assolutamente necessarie e che sono totalmente a carico del Comune. Un intervento necessario per i commercianti che possono gestire meglio il rifiuto e per l’aspetto urbano della nostra città. Abbiamo bisogno di regole e strumenti che possano arginare il fenomeno dell’abbandono ma anche la gestione stessa dei rifiuti da parte di tutti gli utenti. Un impegno che proseguirà nel tempo appena le risorse saranno nuovamente disponibili”.