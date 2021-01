Aulla, inaugurato nuovo supermercato Lidl

Lunigiana - Tagliato questa mattina il nastro del nuovo punto vendita Lidl di Aulla, in Viale Lunigiana. Il supermercato, che sorge su un’area precedentemente occupata da un fabbricato dismesso, è stato realizzato con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica. L’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.200 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 111 kW.

Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

Il parcheggio, inoltre, è munito di colonnina di ricarica per le auto elettriche completamente gratuito. L'attività occupa 25 dipendenti.