Alimentaristi, corso Haccp con Cna ad Aulla

Lunigiana - Haccp: aperte le iscrizioni alla nuova sessione dei percorsi formativi per alimentaristi validi sia per il conseguimento che per l’aggiornamento promossi da Cna rivolti a baristi, commessi, camerieri, cuochi e personale di cucina, fornai, pasticceri, gelatieri, macellai, itineranti e fruttivendoli, ed in generale a tutte quelle categorie di operatori ed imprese che trattano generi alimentari.



I corsi si terranno presso la sede Cna in viale Galileo Galilei a Carrara e presso la sede lunigianese di Aulla, in via Cocchi, 1/A e saranno validi sia per il primo conseguimento che per l’aggiornamento del requisito. Per informazioni contattare 0585/852935-32-43; cna.carrara@cna-ms.it.



Per informazioni vai sul sito www.cna-ms.it oppure pagina ufficiale Facebook.