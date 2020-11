Albiano, la Confartigianato apuana: "Supporto gratuito per chiedere i contributi"

Lunigiana - “Ponte di Albiano, imprese e famiglie non possono stringere la cinghia e i denti ancora a lungo. Servono subito soluzioni pratiche e aiuti ulteriori. La nostra associazione intanto offrirà gratuitamente supporto tecnico alle aziende per presentare le domande di contributi a fondo perduto della Regione Toscana”. E’ la Confartigianato apuana a lanciare la sfida, tramite il direttore Gabriele Mascardi: l’associazione datoriale ha deciso di mettere in moto la sua macchina amministrativa per dare una mano concreta alle piccole e medie imprese messe due volte in ginocchio, prima dalla pandemia e dopo pure dal crollo del Ponte di Albiano. Un disastro avvenuto ormai oltre sette mesi fa e che a oggi non ha ancora avuto una soluzione, neppure parziale. “Ci sono centinaia di aziende e migliaia di imprese fra Toscana e Liguria che vivono un disagio indescrivibile anche solo per andare a fare la spesa o a scuola. Figuriamoci per lavorare. L’attività dell’amministrazione Valettini è stata incessante, assieme ad Anas ed al Collegio dei consulenti tecnici d’ufficio, per il progetto la messa in sicurezza e rimozione delle macerie. Oggi chiediamo però di accelerare i tempi – prosegue il direttore - sia per ripristinare la circolazione, con la costruzione di un ponte Bailey o di nuove rampe autostradali, sia per la ricostruzione definitiva. Come abbiamo denunciato per il ponte di via Menconi ad Avenza, la macchina burocratica è lenta, si rimpallano responsabilità e di conseguenza lo sconforto travolge gli imprenditori. E’ ora di passare dalle parole ai fatti e che le Istituzioni intervengano con tutti gli strumenti che hanno a disposizione”. In attesa di un ‘miracolo’, c’è da superare un presente quanto mai incerto e in quella direzione va il bando della Regione Toscana che stanzia 150mila euro a fondo perduto per aiutare le attività economiche colpite dal crollo del ponte. Un’agevolazione destinata alle Piccole e medie imprese iscritte alla Camera di Commercio e i titolari di partita Iva esercenti attività economiche e produttive extra-agricole la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda con sede legale o unità locale nella frazione di Albiano. Preparare i documenti per la domanda non è però facile ed è su questo fronte che Confartigianato ha deciso di dare una mano concreta: “Ci siamo confrontati in video conferenza con i rappresentanti della Regione e del Comune di Aulla evidenziando la complessità del bando. Abbiamo così chiesto e ottenuto una proroga della scadenza delle domande, dal 30 novembre al 20 dicembre. Infine – conclude Mascardi - per supportare le imprese del territorio in questo momento difficile i nostri uffici saranno a disposizione per l’assistenza nella presentazione della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto in maniera completamente gratuita”.