Albiano, al Tar vince Costa: "Ora guardano al futuro con tranquillità"

Lunigiana - "Il ricorso al Tar della nostra azienda è stato accolto. La sentenza è stata resa nota nel primo pomeriggio e nelle motivazioni smonta, punto per punto, tutte le argomentazioni della controparte sostenendo, tra l’altro, che “non esiste nessuna situazione di pericolo”. Questo chiude in via definitiva l’ennesima questione che è costata alla nostra azienda e ai suoi lavoratori giorni di chiusura che, alla luce del giudizio del Tribunale Amministrativo, non solo erano evitabili, ma sono stati frutto di chi ha “ingerito in un potere che non gli spetta”. A questo punto la situazione è chiarita e la nostra azienda, sperando di non trovare altri intralci, guarda al suo futuro con maggiore tranquillità e sta lavorando per ottenere l’autorizzazione pluriennale che è condizione per poter investire e prendere in considerazione l’ipotesi di delocalizzare gli impianti". Così in una nota l'impresa Costa Mauro di Albiano Magra a poche ore dalla 'vittoria in sede di Tar contro le istanze dei 'No Costa'.



"Un sospiro di sollievo - continua la nota - e una prospettiva che, ci auguriamo, siano condivisi da tutti e possano rappresentare un punto di partenza per garantire una nuova speranza di lavoro e di sviluppo per un territorio che ne ha un gran bisogno".



Soddisfazione anche da parte di Fit Cisl: “Adesso, dopo questa sentenza, ci auguriamo che la nuova Amministrazione del Comune di Aulla getti “l’ascia di guerra”, brandita anni fa dalle precedenti Amministrazioni, e finalmente inizi a vedere l’Impresa non come un problema ma come una ricchezza. Un volano per l’economia della Citta e per tutto il territorio Lunigianese. Un territorio quello Lunigianese – dichaira il segretario FIT CISL Luca Mannini -, del resto come tutta la nostra Provincia, bisognoso di imprenditori e posti di lavoro per i nostri figli”.