“Best Innovation Award” a Carrarafiere

Lunigiana - Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna al 4x4Fest il “Best InnovationAward” istituito da IMM_ CarraraFiere per promuovere l’innovazione per il settore dei fuoristrada e dell'accessoristica. Gli Espositori che desiderano partecipare con i proprio prodotti innovativi alla seconda edizione del premio possono farne espressa richiesta, entro il 30 settembre, scrivendo a: marketing@carrarafiere.it

Con l’intento di incentivare la promozione di idee e progetti innovativi, soluzioni “smart” e migliorative per la circolazione e per la sicurezza, portandoli all'attenzione dei visitatori della diciannovesima edizione, una giuria composta dai rappresentanti di IMM, dalla FIF (Federazione Italiana Fuoristrada) e da giornalisti di riviste di settore selezionerà le proposte che calzano perfettamente il concetto di innovazione.

La Federazione Italiana Fuoristrada, inoltre, assegnerà lo speciale riconoscimento “Approved by FIF” al prodotto che meglio coniuga innovazione e sicurezza, garantendo il massimo del controllo in fuoristrada.

4x4Fest è organizzata da CarraraFiere in collaborazione e con il supporto tecnico di F.I.F.



Info utili: 4X4Fest sarà aperta da venerdì 11 a domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 19.00 Ingresso giornaliero intero € 10,00; ridotto € 7,00; gratuito per bambini fino a dodici anni e per i diversamente abili.



Abbonamenti: due giorni € 15,00, tre giorni € 20,00. Ingressi: ingresso n.3, Viale Colombo; ingresso n.5, Via Maestri del Marmo; info www.4x4fest.com;www.facebook.com/4x4fest