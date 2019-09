Ville, castelli e pievi, una Lunigiana da scoprire

Lunigiana - La Lunigiana si arricchisce di attrazioni, non solo naturalistiche ma anche culturali: castelli, ville, palazzi e affascinanti pievi romaniche sono le attrazioni preferite dai visitatori.

Villa Dosi Delfini si conferma una delle attrazioni più interessanti di Pontremoli: una vera vetrina per il Barocco Pontremolese, punta di diamante di un nuovo tour organizzato dalle guide di Sigeric: Pontremoli Barocca, in partenza tutti i martedì pomeriggio e i sabato mattina – con prenotazione obbligatoria. Inoltre, la Villa è stata aperta in occasioni straordinarie, come il Premio Bancarella e la manifestazione Medievalis.

Nei mesi autunnali, continuano i tour a raccolta “Pontremoli Barocca” e si aggiungono nuove date di apertura straordinaria:

– 21-22 settembre

– 19-20 ottobre – in occasione del prossimo Tour Day [turdèi]

– 1-2-3 novembre.

Tutte le visite prevedono la prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.villadosidelfini.it

Visto il successo delle aperture estive, il Castello di Malgrate resta aperto anche nel mese di settembre, grazie alla collaborazione dei Giovani di San Lorenzo del paese.

Ecco gli orari di apertura:

– tutti i sabati e le domeniche: 9-13 – 15-18. Restate aggiornati sulla pagina facebook “Malgrate Lunigiana Toscana”.

Il Castello Malaspina di Monti invece, è la vera novità di quest’anno: finalmente aperto al pubblico, ha attirato centinaia di visitatori, non soltanto locali ma anche turisti ed escursionisti di passaggio lungo la Via del Volto Santo.

Continuano le aperture straordinarie, anche nei mesi autunnali. Sarà possibile visitare il castello, con prenotazione, in queste giornate:

– 21-22 settembre

– 13 e 27 ottobre.

Per le visite straordinarie a Villa Dosi Delfini e al Castello Malaspina di Monti è necessaria la prenotazione: info@sigeric.it - 3318866241