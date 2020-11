Una produzione 'dal basso' per ricordare Ivan Della Mea

Lunigiana - In poco più di due settimane è stato quasi raggiunto l'obiettivo dei 5mila euro per produrre il cd dedicato a Ivan Della Mea “Canzoniere della rivolta/Vol. 1 Alessio Lega canta Ivan Della Mea”. La campagna di crowdfunding è sul sito www.produzionidalbasso.com. Poeta, cantore, intellettuale e scrittore, Ivan Della Mea ha influenzato il suo tempo e con generosità ha sacrificato all’impegno politico anche il riconoscimento del suo talento. A distanza di undici anni dalla sua morte, gli Archivi della Resistenza di Fosdinovo, l’Istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino, l’etichetta Materiali Sonori e un collettivo di musicisti si sono messi in testa di provare a rimuovere un po’ l’oblio dalla sua figura.

Le prove e le registrazioni si sono svolte a Fosdinovo nei giorni dal 24 settembre al 2 ottobre 2020, in un luogo molto amato da Ivan: il Museo Audiovisivo della Resistenza, dove gli Archivi della Resistenza dal 2005 realizzano il festival della Resistenza “Fino al cuore della rivolta”.

Oltre al gruppo di lavoro (Alessio Lega, Rocco Marchi, Francesca Baccolini, Guido Baldoni, Massimiliano Furia) collaborano al progetto ospiti che testimoniano il legame coi collaboratori originari di Ivan Silvia Malagugini, Davide Giromini, De' Soda Sisters e musicisti leggendari della World Music come l’organettista Riccardo Tesi, interpreti come Massimo Ferrante e teatranti come Michelangelo Ricci. E ancora altri nomi si aggiungeranno in futuro.