Una nuova stele per il museo di Pontremoli, Ferri: "La Lunigiana è sempre ricca di magia"

Lunigiana - "La testa della statua stele che è stata ritrovata è di una bellezza straordinaria. Elegante ed espressiva, arricchirà il nostro museo che mi auguro, finita la pandemia, possa continuare, a crescere ancora di più, ad attrarre numerosi turisti e a essere conosciuto in tutto il mondo. Ringrazio la famiglia Pigorini che ha trovato quest’opera che lascerà davvero senza parole tanti visitatori. La Lunigiana non finisce e non finirà mai di stupirci: è sempre ricca di sorprese e di magia". Lo ha dichiarato il deputato di Italia viva Cosimo Maria Ferri, commentando la notizia del rinvenimento di una testa di statua stele risalente a 5.000 anni fa (leggi qui).