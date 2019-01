Una mostra con le opere delle detenute nel carcere minorile

Lunigiana - Il 26 gennaio alle ore 18.30, presso il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, verrà inaugurata l'esposizione artistica delle opere realizzate dalle giovani detenute dell'Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli nell'ambito di un progetto per celebrare la Giornata della Memoria. Le opere pittoriche, infatti, sono ispirate a tematiche attuali, come il razzismo, la violenza di genere, i diritti e la libertà.



Il progetto "Officine In arte per la Memoria", voluto dall'IPM di Pontremoli e sostenuto dal Ministero della Giustizia e dai Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, è stato portato avanti dall'Associazione Culturale La Poltrona Rossa che da diversi anni svolge le sue attività presso questo ed altri istituti minorili, in collaborazione con gli attivisti del collettivo Archivi della Resistenza-Circolo Edoardo Bassignani di Fosdinovo. Durante il percorso sono state organizzate presso l'Istituto, proiezioni di testimonianze con Simona Mussini di Archivi della Resistenza e attività di gruppo, come laboratori di scrittura creativa, giornalismo e pittura, con la collaborazione delle operatrici Cristiana Carmignani, Manuela Ribolla e Ivana Parisi, affrontando con le detenute i temi della Resistenza, della liberazione dal nazifascismo, della lotta delle donne partigiane della Lunigiana, della deportazione nei campi di concentramento e in particolare di quella dei Rom e dei Sinti.



Le opere pittoriche realizzate sono ispirate a tematiche attuali, come il razzismo, la violenza di genere, i diritti e la libertà. Il titolo della mostra, "Officine In arte per la Memoria", prende il nome dal progetto stesso.