Una domenica dedicata al mirtillo a Zeri

Lunigiana - Nei verdi prati e al fresco dei boschi di Zum Zeri domenica 21 luglio torna un atteso appuntamento dell’estate in valle, la giornata dedicata al Mirtillo. Una rassegna gastronomica dedicata al dolci frutti del bosco quali il mirtillo, la fragolina e il lampone, ma più in generale la piacevole occasione di trascorrere una giornata nella natura al fresco dei prati e boschi alla conoscenza di un territorio vario e ricco di opportunità come è quello di Zeri e della Lunigiana. Infatti, per chi non vorrà pranzare al ristorante del rifugio che per l’occasione propone un ricco menù dedicato al bosco, dai tagliolini al mirtillo, ai funghi per terminare agli eccezionali dolci della casa, sarà possibile pranzare sui prati gustando carne cotta sulla griglia, la famosa salsiccia, la rosticciana infine non sarà possibile farsi mancare la costoletta d'agnello, approfittando delle aeree picnic che dovranno essere rispettate e mantenute pulite o nei tanti eccellenti ristoranti del territorio.



Naturalmente sui prati di Zum Zeri non mancheranno i giochi per i bambini con l'attrazione del gonfiabile dedicato al fungo, la possibilità di escursioni e passeggiate nei boschi e naturalmente le bellezze del territorio. Per tutti i bambini, alle ore 16 presso l’area esterna del rifugio di Zum Zeri, una “mirtillosa” merenda offerta dalla locale gestione. Ma gli appuntamenti a Zum Zeri non si esauriscono solo a questo, domenica 28 il programma riserva una giornata dedicata al Raviolo e alla Salsiccia, il primo week end di agosto la tradizionale festa dei “2 Santi” con il raduno degli Alpini, il mercato tradizionale e le cerimonie all’antica chiesetta sul confine tra la regione Toscana e quella Emiliana e poi

un grande agosto ricco di appuntamenti in attesa che i boschi di Zeri si riempiano di funghi e appassionati. Vi aspettiamo, per informazioni e prenotazioni: 334.7190672