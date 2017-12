Un “brindisi tra le Stele” per festeggiare il record di visitatori

Lunigiana - Mancano oramai poche ore a quando, equipaggiati con calice e spumante, daremo l’addio al 2017. Un momento di bilanci, di speranze e previsioni, che il Comune di Pontremoli vuole condividere con tutti i cittadini e non, con un saluto speciale. Un modo per festeggiare una fine e rendere omaggio ad un nuovo inizio, ambientato però in una location d’eccezione, il Museo delle Statue Stele lunigianesi. Il Museo più visitato della provincia di Massa Carrara, con oltre 16mila ingressi nel 2017, si prepara quindi a festeggiare questo grande risultato e ad accogliere tutti coloro che non vorranno perdersi un “Brindisi tra le Stele”, venerdì 29 dicembre alle ore 17.30. Ma non solo cin cin e festeggiamenti.



L’evento organizzato dal Comune di Pontremoli avrà il suo inizio alle ore 17.30, con ritrovo all’interno della suggestiva Sala dei Sindaci. Ad accogliere tutti ci sarà il Centro Teatro Pontremoli, che con una piacevole lettura animata guiderà i presenti attraverso il centro storico, fino all’ascensore, fresco di inaugurazione, che da Porta Parma conduce direttamente al Castello del Piagnaro. L’antica fortezza e il misterioso popolo di pietra che al suo interno risiede, daranno a tutti il benvenuto con una piacevole visita guidata, al termine della quale brindare insieme tra spumante e panettoni, all’anno nuovo.

Un modo alternativo di vivere la giornata di festa, resa unica non solo dalla location d’eccezione, ma anche dall’atmosfera che tra queste antiche e possenti mura si respira.

Non solo.

Sarà anche l’occasione per visitare il suggestivo Presepe Vivente di San Francesco realizzato dalla Pro Loco di Pontremoli all’interno del Castello. Un’iniziativa giunta ormai alla sesta edizione, ispirata all’idea francescana di Natività che darà l’impressione, a tutti coloro che vorranno ammirarla, di un salto nel tempo fino all’epoca medioevale, tra figuranti e allestimenti ispirati proprio alla lontana epoca.



Il costo previsto per il “Brindisi tra le Stele” comprensivo di entrata al Museo ammonta a 8 euro. Per la partecipazione è gradita la prenotazione da effettuare al numero 0187.4601235 o tramite mail scrivendo a sindaco@comune.pontremoli.ms.it.

Festeggia insieme a Pontremoli, calato nel cuore della sua storia, delle sue tradizioni e della sua cultura. Brinda tra le Stele all’anno che verrà.