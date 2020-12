Tutti i vincitori del premio "La città della rosa"

Lunigiana - Riceviamo e pubblichiamo: “La Presidente del Premio, Marina Pratici, e la Responsabile della Segreteria, Gaia Greco, nel ringraziare la Regione Toscana e il Comune di Aulla per il patrocinio concesso e le Associazioni Cenacolo Internazionale ‘Le Nove Muse’, Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad, ‘Culturalmente Toscana e dintorni’, ‘La Brunella’ per la preziosa collaborazione, annuncia i vincitori dell’edizione 2020 del Premio Internazionale ‘La Città della Rosa’ che vede il conferimento dei Premi alla Carriera agli illustri: Francesco Barone, Orazio Antonio Bologna, Angioletta Masiero, Regina Resta, Bruno Scapini.



PREMIO INTERNAZIONALE DI ARTE LETTERARIA “LA CITTÀ DELLA ROSA”?VERBALE di GIURIA edizione 2020?Dopo attenta valutazione delle tante e pregevoli Opere giunte a concorso, le Giurie tecniche, in piena concordanza con la Presidenza Onoraria e con la Commissione Operativa, dopo aver confermato le Distinzioni ( Premi alla Carriera; Eccellenza Donna International; Eccellenza Donna Italia; Premi della Rosa ), precedentemente conferite a illustri Personalità, e dopo aver stabilito il Riconoscimento di Merito per Autori non presenti in classifica finale ma egualmente meritevoli di menzione, ha così deliberato:



Sezione A Poesia Inedita ‘Giovanni de’ Medici’?1° Classificata: Simona Carboni con la poesia ‘Lana di Pietre’?2° Classificata: Maria Teresa Infante con la poesia ‘Intra moenia 2020’?3° Classificata ex aequo: Egizia Malatesta con la poesia ‘I sognatori’?3° Classificata ex aequo: Tiziana Monari con la poesia ‘Dentro l’azzurro’?Premio Speciale dei Presidenti: Virginia Murru con la poesia ‘Fiore di Loto (A Manuela, diversamente abile )’?Premio Speciale delle Giurie: Vito Adamo con la poesia ‘Sognare’?Premio Speciale della Critica: Laura Pavia con la poesia ' Si scuce il cielo '



Menzione di Alto Merito:?Rita Bonini con la poesia ‘Fiori di campo’?Paolo De Silvestri con la poesia ‘Vecchio Poeta’?Emanuela Dalla Libera con la poesia ‘Dal monastero di Bose’?Marietta Gualano con la poesia ' Sacra Terra '?Lucia Lo Bianco con la poesia ‘Non soffia il vento’?Maria Mammola con la poesia ‘Di luce e di croce’?Fabrizio Oddi con la poesia ‘Nulla due volte accade’?Luca Sbenaglia con la poesia ‘Pria che i santi volgessero ai morti’?Aldo Guerrieri con la poesia ' Dubbio senza voce '

Francesco Epicoco con la poesia ‘Le mamme coraggiose ‘?Premio Speciale Lunigiana:?Maria Grazia Giampietri con la poesia ‘Statue stele’?Gianluca Lorenzini con la poesia ‘Le Rose di Aulla’?Premio Speciale ad memoriam:?Sauro Micheli con la poesia ‘Rivederti’



Sezione B Narrativa Inedita ‘Adalberto di Toscana’?1° Classificati Marco Tomasin, Giovanni Ballo con l’opera ‘Il cinquanta percento’?2° Classificato Roberto Oligeri con l’opera ‘Che bionda ragazzi, quella notte sul treno!’?3° Classificata ex aequo Gladys Mabel Cantelmi con l’opera ‘Come le sirene’?3° Classificata ex aequo Luciana Vasile con l’opera ‘Il papavero neurologico’?Premio Speciale dei Presidenti: Leandro Lucchetti con l’opera ‘La presentazione’?Premio Speciale delle Giurie: Marta Carlotti con l’opera ‘Il cerchio di Maja’?Premio Speciale della Critica: Pietro Rainero con l’opera ‘Telepatia’?Menzione di Alto Merito:?Alessandro Corsi con l’opera ‘Angoli d’inferno’?Vincenzo D’Ambrosio con l’opera ‘Ngelin e il filo di parole’?Daniele Ossola con l’opera ‘Dr. Lopez c’è posta per lei’



Sezione C Poesia Edita ' Adamo Centurione '

1° Classificato Mauro Montacchiesi con l'opera ‘ La Vita è amore ‘ ( Carta e Penna edizioni )?2° Classificato Donato di Poce con l' opera ' L' altro dire ' ( Helicon Edizioni )?3° Classificato ex aequo Susy Gillo con l' opera ' In punta di piedi ' ( Mondadori Editore )?3° Classificato ex aequo Antonio Valentino con l' opera ' Due occhi come i tuoi ' ( Mondadori Editore )?Premio Speciale dei Presidenti : Franco Casadei con l' opera ' Il bianco delle vele ' ( Raffaelli Editore )?Premio Speciale delle Giurie : Stefano Vitale con l' opera ' Incerto Confine ( Edizioni disegnodiverso 2019 )?Premio Speciale della Critica : Gabriella Paci con l' opera ' Lo sguardo oltre ' ( Aletti Editore )?Menzione di Alto Merito :?Teresa Cacciatore con l' opera ' I Dume ' ( New Book Edizioni )?Maria Cristina Biasoli con l' opera ' Oltre la Donna ' ( Il cuscino di stelle Edizioni )?Fabio Clerici con l' opera ' Ogni abuso sarà punito ' ( I. Celestini Editore )?Luca Casella con l' opera ' Stati d' Animo ( Helicon Edizioni )?Daniela Feltrinelli con l' opera ' L' Incanto dell' onda ' ( Helicon Edizioni )?Roberta Mezzabarba con l' opera ' Come cenci stesi al vento ' ( La Caravella Editrice )?Leonardo Tavolaccini con l' opera ' Uno sguardo sul mondo '( Helicon edizioni )



Premio Speciale ‘La Rosa d’Oro’:?Alessandra Cinardi con l’opera ' Vita e la piramide occulta ' ( Armando Curcio Editore)?Michela Carlotti con l’opera ' Configurare idee ' ( BookSprint Edizioni )?Premio Speciale ‘Arte e Impegno’:?Lorenza Zanoni con l’opera ' Rubendo il potere del mago ' ( Pedrazzi Editore )?Angela Maria Fruzzetti con l' opera ' La sciarpa rosa ' ( Ceccotti Editore )?Silvia Barella con l' opera ' Disfano i giorni '



Sezione D Narrativa edita e Saggistica Letteraria ' Aubrey e Lina Waterfield '?1° Classificato Maria Primerano con l' opera ' Rossini lo stravagante' ( Helicon edizioni)?2° Classificato Anna Maria Tamburini ' Margherita Guidacci ' ( Aracne Edizioni )?3° Classificato ex aequo Giampiero Della Nina ' Come grani di sabbia ' ( Pubblicazione Indipendente )?3° Classificato ex aequo Rita Coruzzi con l' opera ' Mi chiamo Mouhamed Alì ( Piemme Edizioni )?Premio Speciale dei Presidenti : Daniela Moreschini con l' opera ' Piacere, mi presento ' ( Editore S. Papini )?Premio Speciale delle Giurie : Marino Julo Cosentino con l' opera ' No! ( Giovane Holden Edizioni )?Premio della Critica : Evandro Dell' Amico con l' opera ' In mio nome, mai piu' ( Regione Toscana )?Menzione di Alto Merito :?Nicolina Ros e Luigino Vador con l' opera ' Senza Ritorno ' ( Pontegobbo Editore )?Alberico Solimes con l' opera ' Oltre il vetro ' ( Vertigo Edizioni )?Arturo Croci con l' opera ' Coma ' ( Patrician Press Edizioni )?Danila Oppio con l' opera ' Storia di Vera ' ( Ipazia Books )?Stefano Saccaggi con l' opera ' Un Blues per la Vita ' ( Artioli 1899 Editore )?Alessandra Delogu con l'opera ' Il Golp. Noi bambini il 16 marzo ' ( Edizioni Arpeggio Libero 2018 )?Roberto Castiglione con l' opera ' Ipazia ' ( Antipodes Edizioni )?Premio Speciale ad memoriam :?Raffaele Mancini con l' opera ' Erasmo ' ( Memoranda edizioni )?

Sezione E Opere in prosa o in poesia Autori stranieri ' The Roses- Las Rosas?1° Classificato Irma Kurti con l' opera ' In assenza di parole ' ( Kimerik casa Editrice )?2° Classificato Emir Sokolovic con l' opera ' Paris ' ( Studio Moderna ,2016 editore )?3° Classificato ex aequo Moussa Kone con l' opera ' Morire liberi o vivere in schiavitù’?3° Classificato ex aequo Maria Luisa Sacchi con l' opera ' Il re senza corona '



Sezione F Opere in prosa o in poesia in Dialetto ' ntorno al fogo '?1° Classificato: Gennaro Grieco con la poesia ‘Ognuno ‘e nuje ‘na stella’?2° Classificato: Marseglia Fausto con la poesia ‘O Vrasiere’?3° Classificato: Francesco Saverio Bascio con la poesia ‘E tu scumpari’



Premio Speciale La Rosellina di Alice : Viola Della Pina con l' opera ' Mi gatito '



Sezione Le Voci del Futuro:?1° Classificati ex aequo: Julia Bellotti con l' opera ' La pecora è smarrita '?Gabriel Cupini con l' opera ' Coronavirus'?Giada Panella con l' opera ' La terra è la nostra casa '?Cloe Buralli con l' opera ' Graziella'?Giorgio Puccinelli con l' opera ' Gioiosa '?Matteo Scagno con l' opera ' La storia del maestro curioso e del 2-2-8 ( Albatros edizioni )?Giulia Bianchini con l' opera ' mille anni di gas '?Martina Lupi con l' opera ' Cambiamento'?Lorenzo Di Salvio con l' opera ' Il castello di Ameglia ' ( Tomolo Edizioni )



Premio Speciale Cenacolo Letterario ‘ Le Nove Muse ‘ :

Gennaro Di Leo con l' opera ‘ Nora et moi ‘

Premio Speciale “ Associazione Culturalmente Toscana e Dintorni “ :

Venera Torrisi con la poesia ‘ La Rosa ‘



Premio Speciale “ Associazione La Brunella" :

Alessandra Cerretti con l'opera ‘ La Banda degli occhialuti 2 ‘ ( Il ciliegio casa editrice)?

Premio Speciale per il Valore della Memoria:

Nello Cresci