Turismo rurale ed enogastronomico all'Igeric Summer School

Lunigiana - La Lunigiana ospiterà il prossimo settembre la prima Scuola di Turismo Responsabile e Sostenibile organizzata dai professionisti di Sigeric Servizi per il turismo, che avrà come tema il turismo enogastronomico e rurale. La direzione scientifica è a cura di un’eccellenza nel panorama accademico italiano sui temi legati al turismo: il Centro Studi e Ricerca della Fondazione Campus di Lucca. Le attività si svolgeranno tra il 4 e il 7 settembre, in diverse sedi del territorio della Lunigiana e della Riserva della Biosfera Unesco (Man and the Biosphere) dell’Appennino Tosco Emiliano, con base presso il Centro Didattico “Pieve di Sorano” di Filattiera. Le lezione, però, si svolgeranno non solo in aula, ma anche in aziende del territorio lunigianese e della MAB, per dare modo agli studenti di vivere in prima persona l’esperienza imprenditoriale e realizzare un vero progetto d’impresa turistica sostenibile.



Le lezioni frontali saranno inerenti le tre sezioni: Narrativa e Comunicazione, Legislazione ed Economia, Commerciale e Marketing, tutte declinate sul tema del Turismo Enogastronomico e Rurale. Al pomeriggio gli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, svilupperanno, seguiti dai docenti e dai tutor, un prodotto turistico sul tema del corso. I gruppi lavoreranno su: Miele di Lunigiana DOP; Farina di Castagne di Lunigiana DOP; Olio Extra Vergine di Oliva.



La Summer School sarà anche un’occasione per far scoprire la Lunigiana e rafforzare le sinergie con i territori limitrofi che fanno parte di un’Area Vasta di enorme valore. Per questo l’evento inaugurale sarà ospite Dario Vergassola, comico e autore televisivo spezzino, che sarà intervistato da Luca Natale, responsabile della comunicazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nel percorso i partecipanti saranno assistiti da docenti universitari provenienti da diversi Atenei italiano e da professionisti del settore. La scuola si concluderà con una lectio magistralis di Silvio Barbero, vice presidente dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e fondatore di Slow Food.



Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 25 studenti. La selezione avverrà sulla base del Curriculum Vitae, del percorso di studio, delle valutazioni scolastiche e accademiche e della lettera motivazionale. Tra gli ammessi saranno selezionate le 8 Borse di Studio: 2 destinate agli studenti del Campus di Lucca offerte dalla Fondazione Campus; 2 per neodiplomati (entro 2 anni dal diploma) residenti nei Comuni aderenti alla Riserva MAB Unesco Appennino offerte Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliani; 2 borsa di studio offerta rispettivamente da Lyons Club e Rotary Club, destinate ciascuno a uno studenti universitari o laureati triennali e magistrali (entro due anni dalla laurea); 1 borsa di studio riserva ad operatori turistici, ristoratori, titolari di aziende agricole offerta dall’Associazione “Farfalle in Cammino”; 1 borsa di studio a favore di una Guida Turistica o Ambientale offerta da Confcoop Toscana.

Hanno collaborato alla realizzazione del programma e sono partner dell’evento l’Associazione di turismo responsabile “Farfalle in Cammino”, il Parco Nazionale dell’Appenino Tosco Emiliano, la riserva MaB Unesco Biosfera Appennino, i comuni di Pontremoli, Filattiera, Bagnone, Licciana Nardi, Slow Food Italia e Condotta Slow Food Lunigiana Apuana, Centro Studi Turistici di Firenze, Agriturismo Montagna Verde. Sostengono il programma Confcooperative Cultura Turismo Sport Toscana, Coldiretti, CIA- Confederazione Italiana Agricoltori, Lions Pontremoli – Lunigiana, Rotary Lunigiana, Associazione Operatori Turistici Lunigiana, Associazione Italiana Turismo Responsabile. Media partner BASI Comunicanti.