Tra workshop e incontri, tutti gli appuntamenti di Lunicafoto

Buona la partecipazione alll'inaugurazione di Martedì: "Un anno di sviluppo".

Lunigiana - "Un anno già ricco, ma soprattutto anno di sviluppo: e di Pontremoli Foto Festival, progetto più ambizioso, e dell'associazione come circolo": lo hanno sottolineato la presidente Iolanda Enrione e il direttivo di Lunicafoto. Il periodo più prossimo è già organizzato, con due corsi in partenza e diversi incontri al Caffè Letterario. Nell'ordine: l'incontro con Barbara Cardini, martedì 16 ottobre; una serata dedicata alla Mobile Photography martedì 30 ottobre (in vista di un workshop nel 2019); l'incontro con Davide Marcesini martedì 13 novembre; l'incontro con La Torre di Arcola martedì 27 novembre; una serata di Lettura condivisa delle Fotografie Singole martedì 11 dicembre; e, per concludere, cena dei soci martedì 18 dicembre. I primi corsi, entrambi tenuti dal professionista Matteo Zannoni, sono quelli tradizionali: di fotografia - livello base, in 8 lezioni e 1 uscita, da mercoledì 10 ottobre; il corso Lightroom, dal 14 novembre, in 5 lezioni teoriche e con dettagli ancora da comunicare.



In programma, invece, per l'anno nuovo: corso avanzato e corso photoshop; workshop di ritratto, legato a un interessante progetto; workshop di food photography in collaborazione con gli operatori turistici del territorio. Nel frattempo si attende pure il prossimo Tour Day, in programma il 20/21 ottobre 2018 con relativo contest fotografico, e procedono i laboratori curati da Matteo Zannoni e Iolanda Enrione all'Istituto Penale Minorile e al nuovo Centro di aggregazione giovanile di Fosdinovo. Il tutto già lavorando al Pontremoli Foto Festival del prossimo luglio, pronto a offrire qualche anticipazione presto. Lunicafoto ringrazia il Comune di Pontremoli per il sostegno, le diverse realtà presenti con cui sempre ha collaborato e tutti coloro che hanno partecipato. Per informazioni, iscrizioni, contributi o altro: info@lunicafoto.it. Per il programma dei corsi e le news: www.lunicafoto.it | www.facebook.com/lunicafoto/ (Instagram: @lunicafoto).