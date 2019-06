Tra cinema dell'assurdo e musica, riscoprendo il senso della festa

Lunigiana - La Lunigiana torna ad accogliere l'Atlas Festival, che si terrà a Zeri, dal Passo dei due santi, il 12, il 13 e il 14 luglio. Centinaia i partecipanti che hanno già staccato il biglietto, tant'è che ora, a ridosso della manifestazione, restano solo quelli più costosi: 70 euro a persona. Un evento tutto particolare quello che si terrà sulle alture dello Zerasco, fatto di musica elettronica – tanta, tantissima: la line up è quantomai ricca – condivisione, sostenibilità. “La festa è un momento fondante della cultura umana, in quanto è nella festa che si celebra la propria origine – spiegano gli organizzatori -. E' la ricerca del 'diverso', dell'alterità rispetto al quotidiano, il momento in cui le imposizioni sociali e le gerarchie cessano di esistere e si instaura un nuovo schema di regole. Il sovvertimento del vivere sociale, l'apparente inversione dei valori costitutivi della cultura di appartenenza. Un rituale collettivo che esula dal tempo 'umano' e crea una nuova categoria di tempo, un tempo 'divino', con regole e leggi perfettamente stabilite, speculari e diametralmente opposte alle norme della vita quotidiana; norme che promuovono la riscoperta dei valori fondamentali dell'essere umano, del suo rapporto con la Natura, con i suoi simili, e con sé stesso”.



Tra i tanti servizi e proposte dell'originale tre giorni lunigianese, un 'Cinema dell'assurdo' (“Promosso ed organizzato da Ipermondo 3D, offrirà un viaggio unico in un universo caotico, trascendentale ed in perenne espansione”), una 'Atlas Kitchen' dove dominano cibi a chilometro zero, un'area mercatino tutta improntata a riuso, l'immancabile Agorà per confrontarsi sorseggiando infusi, e ancora l'area bambini. Un'esperienza non priva di un'anima hippie, né di un'incursione della Regione Toscana attraverso il 'Progetto Extreme', che si occupa dei rischi connessi al consumo di sostanze stupefacenti.