Tourday si farà, Pontremoli è pronta

Lunigiana - Sono state ore movimentate, le ultime, per lo staff del Tourday. E a chi aveva dubbi sulle condizioni metereologiche gli organizzatori rispondono con una decisione: l'evento si farà. Innanzitutto perché le previsioni, in particolare per Sabato, sono in miglioramento. Ma anche perché la pioggia, se non sarà temporalesca, e non dovrebbe, sarà un ulteriore elemento di fascino autunnale e renderà ancora più speciale il vostro Tourday. "Immaginatevi mangiare una zuppa bollente di Bussè con l'acqua che riga le finestre o ad affrettare il passo nel percorrere i ponti pontremolesi accompagnati dal fragore dell’acqua per raggiungere questa o quell’altra tappa. Il clima sarà ancora più caldo, ancora più conviviale, ancora più famigliare". D’altronde l’essenza di Pontremoli si respira anche nei pomeriggi autunnali e non solo nelle soleggiate e calde mattine di agosto.



Già in 1700 si sono iscritti su www.tourday.it. Non attendete oltre, sfidate l’autunno e il meteo, non ne sarete delusi!

Cosa è tourday lo potete leggere qui: http://www.farfalleincammino.org/2019/09/tourday-turdei-19-e-20-ottobre-2019-celebriamo-lautunno-in-lunigiana/