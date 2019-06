Tempo di premiazioni per la seconda edizione di "Quercia in favola"

Lunigiana - abato 22 giugno alle ore 17, a Quercia di Aulla, avrà luogo l’attesa premiazione dei vincitori della seconda edizione del Premio letterario nazionale “Quercia in favola”, promosso dall’associazione “La Quercia d’Oro”, in collaborazione con il Cenacolo letterario internazionale “AltreVoci” e con il patrocinio del Comune di Aulla.

Si tratta di un evento di poesia e narrativa per dare voce ai minori, ideato da Valentina Cosci, referente di “QuerciArte”, soddisfatta per la partecipazione di tanti autori di rilievo, e dalla delegata alla cultura del Comune di Aulla, Marina Pratici Marina Pratici, che lo ha fortemente voluto “per dare voce all’infanzia, ai suoi bisogni, ai suoi diritti.

Un obiettivo raggiunto – sottolinea Marina Pratici – attraverso un genere letterario, la favolistica, in grado toccare le corde e il cuore dei più giovani”.

La prima edizione del Premio, molto partecipata, andò in scena, durante la scorsa estate, nella frazione di Quercia di Aulla, ormai conosciuta da tutti come la capitale lunigianese della solidarietà.

Ed ugualmente accadrà per la seconda edizione, che si terrà sempre a Quercia sabato 22 giugno.

Gli elaborati letterari aventi come tema l’infanzia e l’adolescenza sono stati giudicati dalla giuria del Premio, così composta: presidenti ad honorem don Roberto Turini (presidente del “La Quercia d’Oro”), e il sindaco di Aulla, Roberto Valettini; presidente di giuria Rodolfo Vettorello (presidente del Cenacolo letterario internazionale “AltreVoci”); in giuria siedono Davide Baroni, Marusca Bonini, Laura Delpino, Gaia Greco, Graziano Guiso, Lara Panvini e Mina Rusconi; presidente del Premio Marina Pratici (delegata alla cultura del Comune di Aulla); direttrice artistica Valentina Cosci (referente di “QuerciArte”).

Ecco l’elenco delle persone che saranno premiate sabato 22 giugno: premio di alto merito per il percorso letterario a Silvano Nuvolone; premio di alto merito per l’attività culturale a Francesca Bianchi; premio di alto merito “La Quercia d’Oro” a Sergio Camellini; premio di alto merito “QuerciArte” a Angela Maria Fruzzetti; sezione editi: 1) Vanes Ferlini, 2) Lea Vaiti, 3) Alessandra Cinardi; premio speciale del presidente a Mirko Montini; encomio speciale a Angelo Vaccari; premio speciale della critica: Raffaella Polverini, Giovanna Ceriotti, Caterina Rosa, Claudia Casadei, Marco Bertoli; premio speciale della giuria: Daniele Ossola, Daniela Tresconi, Ornella Gorziglia, Paola Cavallari, Baldassarre Diego; favole illustrate: per gli editi 1) Alberto Magnolfi, 2) Mariagrazia Betteni, 3) Marco Salogni, mentre per gli inediti vincitore assoluto per la favola illustrata inedita è Olivia Vannini; fumetti: vincitore assoluto Lorenzo Di Salvio; sezione inediti: 1) Domenico Romano Mantovani, 2 ex aequo) Giuseppe Rocco Greco, 2 ex aequo) Eugenia Grimani, 2 ex aequo) Nicolina Ros, 2 ex aequo) Luciana Gismani Mancuso, 3) Elisa Marchinetti; premio speciale del presidente a Antonio De Santanna; premio speciale della critica: Alessandro Corsi, Iliana Moses, Luisa Capatano, Maria Teresa Landi, Emanuela Portunato; premio speciale della giuria: Massimiliano Scarascia e Giorgia Scarascia, Fulvio Babbini, Mariano Salina, Eleonora Bottinelli.