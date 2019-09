Spazio speciale per i bambini nella nuova edizione di Con-vivere

Lunigiana - Nella quattordicesima edizione di Con-vivere, il Festival organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, dedicata al tema della Formazione, uno spazio speciale è riservato ai bambini. Perché la formazione e l’educazione dei più piccoli hanno una dimensione tutta loro. E passano attraverso il gioco, gli esperimenti e la lettura e molto altro. E nella quattro giorni di Festival, da giovedi 5 a domenica 8 settembre, non c’è che l'imbarazzo della scelta.



Il primo giorno (giovedi 5 ore 17,00 presso il Cortile Biblioteca Civica) “Dal sole al sale. Dalla didattica di Alberto Manzi all’arte di Bruno Munari”: laboratorio creativo per bambini dai 6 anni in sù a cura di Toupie Ludo Caffè. Partendo dalle storie di Alberto Manzi i bambini verranno condotti in una sperimentazione artistica in cui impareranno ad esprimersi liberamente senza l’interferenza degli adulti, diventando indipendenti e imparando a risolvere i problemi autonomamente.



A seguire, (ore 18.30 Cortile Biblioteca Civica) “Diritti che favola! Disegnamoci un diritto”, a cura di Associazione SOS Il Telefono Azzurro Onlus. Un modo creativo per educare i bambini ai propri diritti affinché li possano conoscere e sentire come principi e valori guida della loro vita quotidiana. Partendo da una semplice definizione del diritto scritta su un foglio di carta, i bambini, confrontandosi tra di loro e lavorando di fantasia, trasformeranno le parole in immagini.



Il secondo giorno di Festival (venerdi 6 ore 17 Cortile Biblioteca Civica) “Operazione silhouette. Disegnamoci!”, laboratorio creativo per bambini dai 4 anni in sù a cura di Enrica Pizzicori e Giulia Vitaloni. Partendo da un’idea di Hervé Tullet, artista e autore francese di albi illustrati per l’infanzia, i bambini saranno impegnati a realizzare una vera opera d’arte giocando con i colori, stimolando la fantasia su un enorme foglio bianco di 15 metri sul quale i bambini a vicenda ripasseranno più volte con un pennarello il contorno del corpo dei loro compagni, creando così intrecci diversi e vari. A ritmo di musica in un continuo movimento tra frequenti cambi di posto e con la libertà di sporcarsi con i colori.

A seguire (ore 18,30 Cortile Biblioteca Civica) “Lo Giochiamo. Logica, intuizione e divertimento”, per bambini e adulti da 8 anni in sù a cura di Istituto di Istruzione Superiore Salvetti di Massa giochi di logica, e a una particolare categoria di giochi a “griglia”.

In contemporanea, dalle 17.30 alle 19.00 (Area piccoli Biblioteca Civica) Rodari e il magico mondo dell’infanzia a cura dei Volontari lettori della Biblioteca i piccoli andranno alla scoperta di alcune opere rivolte al mondo dell’infanzia di Giovanni Rodari.



Sabato 7 settembre (dalle 17.00 alle 20.00 in Piazza Gramsci) “Musei in valigia” a cura di Istituto Valorizzazione Castelli - Terre dei Malaspina e delle statue stele, il Sistema Museale Provinciale ha realizzato “Musei in valigia”, un fantastico gioco per bambini e famiglie realizzato in un formato gigante: un enorme “Gioco dell’Oca”, per permettere a tutti un mini tour “dal mare alla Cisa” nelle piazze, nei cortili e in tutti i luoghi di ritrovo.



Dalle 17.00 alle 20.00 (Cortile Biblioteca Civica in tre turni: 17.00 / 18.15 / 19.30) “Frammenti di luce. Da un’idea a un prodotto…per conoscere e per conoscersi”, laboratorio ludico-artistico per ragazzi fra i 10 e i 14 anni della Scuola Secondaria di Primo Grado Staffetti Massa per dimostrare come un insieme confuso di idee e di materiali possa diventare un processo creativo per la composizione di un mosaico artistico.



Alle 17.00 e alle 18.30 presso la Biblioteca Accademia di Belle Arti in “Figurine d’inchiostro. Animali fantastici in biblioteca”, laboratorio di stampa a cura della Scuola di Grafica d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Carrara gli studenti e i docenti dell’Accademia accompagneranno i bambini nel magico mondo della stampa calcografica.



Sempre venerdi, dalle 17.30 alle 19.00 (Area piccoli Biblioteca Civica), “C’era una volta… la fiaba!!!” a cura dei Volontari lettori della Biblioteca. Appuntamento dedicato alla riscoperta delle più belle fiabe classiche della letteratura universale, importanti e insostituibili strumenti educativi.



Nella giornata di chiusura, domenica 8 (ore 17.00 Cortile Biblioteca Civica), “A ritmo di matematica”, appuntamento per bambini da 8 anni in su, un inedito incontro tra musica, matematica e giocoleria darà vita a un laboratorio dal ritmo speciale!

Dalle 17,30 alle 19.00 (Area piccoli Biblioteca Civica), “Il perché dei perché”, a cura dei Volontari lettori della Biblioteca.

Alle 17.30 e alle 19.30 (Scuola Paritaria Figlie di Gesù), “Vado a scuola”, film e laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni, a cura di Scuola Paritaria Figlie di Gesù film occasione per creare un momento di confronto e laboratorio sull’importanza dell’istruzione attraverso gli occhi dei più piccoli.



In tutte le giornate del Festival, dal 5 all’8 Settembre, dalle 17.00 alle 20.00 in Piazza Gramsci Educazione ambientale a cura di Nausicaa S.p. A. Per tutti i bambini iniziative di formazione e educazione ambientale. Verrà presentato anche “The different project”: un videogioco ambientato in città per difendere l’ambiente dall’invasione dei rifiuti e far conoscere i monumenti di Carrara.