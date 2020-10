Si è chiuso il "Lunigiana Cinema Festival", un premio anche per Giovanni Lindo Ferretti

Lunigiana - Si è conclusa con successo a Fivizzano la tre giorni del "Lunigiana Cinema Fest­ival, cinema, libri, ambiente e diritti umani". Il festival diretto dal regista Daniele Ceccarini è organizzata dall'associazione Tatiana Pavlova, patrocinato e realizz­ato grazie al contri­buto del Comune di Fivizzano che sostiene e promuove l’iniziativa grazie all'impegno dell'assessore alla cultura e al turismo Francesca Nobili e del sindaco Gianluigi Giannetti, in collaborazione con le Officine Tok, l'Associazione Passi Paesi Parole e il patrocinio di Diari di Cineclub e Russia Privet. E' stata un'edizione particolare, una nuova formula dove si è creato un connubio tra cinema e letteratura, che nonostante il numero chiuso e le norme di distanziamento imposte dall'emergenza sanitaria ha visto un'importante adesione e partecipazione nella tre giorni ricchi di eventi dove sì è parlato di ambiente, territorio e diritti umani. Tra gli incontri spicca l'appuntamento con Giovanni Lindo Ferretti che dopo aver presentato il suo ultimo libro "Non invano" edito da Mondadori, ha ricevuto il "Premio Terra e Cultura del Lunigiana Cinema Festival", una scultura in legno realizzata dall'artista emiliano Fabio Natale.



Durante la cerimonia di premiazione dei migliori cortometraggi, che sono stati proiettati nel suggestivo scenario del Museo San Giovanni, è stato consegnato il "Premio alla carriera" all'attrice Erika Blanc.



Ecco tutti i cortometraggi premiati con le motivazioni.



Miglio corto sui DIRITTI UMANI: Until the last drop di Tim Webster e Ernesto Cabellos

Miglior corto tema AMBIENTE:



Deshdentau - L’ultimo tabarkino di Andrea Belcastro

Miglior corto a TEMA LIBERO: Biagio di Matteo Tiberia

PREMIO DIARI DI CINECLUB: APE REGIA di Nicola Sorcinelli.



MENZIONE SPECIALE

Per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni contadine:

La castagna di Gianni Borrini

Apollo 18 di Marco Renga



Menzione Speciale per l'ambiente al corto animato Fai la differenzia(ta) realizzato dalla Scuola Primaria di Monzone dell'Istituto Comprensivo A. Moratti di Fivizzano



Per essere riusciti a comuniciare con originalità e immediatezza un messaggio importante per il futuro del nostro pianeta come l’amore e la cura per l’ambiente.



La giuria del Lunigiana Cinema Festival è composta da Ines Cattabriga regista multimediale, Francesco Tassara regista, Mario Molinari regista, Roberto Lamma autore, Giordano Giannini critico cinematografico, Stefano Volpi giornalista Russia Privet,

La giuria del Premio Diari di Cineclub da: Angelo Tantaro Diari di Cineclub, Paolo Minuto docente di storia del cinema, Roberto Chiesi critico cinematografico. I premi dei corti sono stati realizzati dall’artista spezzino Gianmaria Macchiavelli.





(foto di Andrea Luporini)