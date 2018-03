Shakespeare in Lunigiana questo venerdì

Lunigiana - Il 'Re Lear' della Compagnia IF Prana andrà in scena questo venerdì alle ore 21.00 al Teatro Quartieri di Bagnone, ingresso - intero € 15, ridotto € 13



info e prenotazioni: 0187 427847 oppure 368 410947



REAL LEAR

ispirato a Re Lear di William Shakespeare

drammaturgia Caterina Simonelli

con Caterina Simonelli

regia Marta Richeldi

produzione IF Prana con il contributo di Regione Toscana





"È un monologo pieno di gente! Gente reale, personaggi del Bardo e leggende... una riscrittura che attraversa, in maniera piccola e grande, la storia del Lear di Shakespeare creando leggende nuove, tutte personali e in cui prepotente appare la Realtà".

[Caterina Simonelli drammaturga e attrice]



"Si tratta di un testo vitale, ironico, contraddittorio, sincero, capace di creare un corto circuito esplosivo tra la grande storia del Re Lear di Shakespeare e quella contemporanea, autobiografica, di Caterina. Lei è sola in scena con un mare di parole: le scrive, le “re-cita”, le urla, le prende in giro. Ma queste parole non bastano a dire l’amore, a riempire il vuoto dentro e intorno noi, allora c’è la corsa, c’è il silenzio, c’è il corpo e la musica, c’è il teatro e la possibilità di fermarsi per un istante, di incontrarsi, di riconoscersi in Shakespeare, nei grandi re, nei padri e nei figli di ogni epoca".

[Marta Richeldi regista]