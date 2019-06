Serata jazz nel fresco di Fosdinovo, suonano Zanchi e Ferrari

Lunigiana - Sabato 22 giugno alle 21.30 Torretta Jazz 2019 presenta Attilio Zanchi e Pierluigi Ferrari per un imperdibile concerto nella magica cornice del parco la Torretta di Fosdinovo. Concerto a ingresso libero. Possibilità di cenare prenotando al numero 3316282546 - 3382884317. Inizio cena ore 20.00.



Attilio Zanchi



Nato a Milano nel 1953. Inizia lo studio del contrabbasso nel 1978 dopo diverse esperienze effettuate nei più diversi generi musicali.

Frequenta per due anni i corsi di Jazz del Conservatorio di Milano sotto la guida di Giorgio Gaslini e per tre la scuola Civica. Nel 1979 entra a far parte dell'"Open Form Trio" con P. Bassini e G. Prina con i quali collabora per diversi anni. Nel 1980 ottiene una borsa di studio presso la "University of Fine Arts" di Banff (Canada) e presso il "Creative Music Studio" di Woodstock (USA) dove perfeziona lo studio del contrabbasso con Dave Holland ed improvvisazione con Karl Berger, George Lewis, Sam Rivers, Jimmy Giuffré, Ed Blackwell, Lee Konitz, Kenny Wheeler, Jack de Johnette e John Abercrombie con i quali suona anche in vari concerti.

Nel 1981 suona al Woodstock Jazz Festival con Baikida Carrol, Julius Hemphill, Ed Blackwell, NanaVasconcellos, Collin Wallcot, Dewey Redman e Howard Johnson e con la "Woodstock Workshop Orchestra". Al suo ritorno in Italia entra a far parte del "Milan Jazz Quartet" ed inizia la collaborazione con il gruppo di Franco D'Andrea e Paolo Fresu con il quale suona tuttora. Con questi artisti incide diversi dischi, alcuni dei quali premiati dalla critica come "migliori dischi dell'anno" e svolge numerose tourneé in tutto il mondo suonando nei Festival Jazz più importanti in USA, Canada, Australia, Africa, Russia e in tutta Europa.

Contemporaneamente suona con moltissimi celebri jazzisti americani ed europei in tour, registrazioni, concerti e session tra i quali Lee Konitz, Tony Scott, Sam Rivers, Joe Farrel, Slide Hampton, Harry Sweet Edison, Mal Waldron, Bobby Watson, Dave Liebman, Al Cohn, Gerry Mulligan, Sal Nistico, Lew Tabackin,Jimmy Knepper, Bob Berg, Louis Hayes, Don Cherry, Roy Hargrove, Chick Corea, Peter Erskine,John Surman, Eddie Lockjaw Davis, Pierre Favre, Phil Woods, John Stowell, Steve Lacy, Gary Burton, Milt Jackson, Sheila Jordan,Mark Murphy, Trilock Gurtu, Nancy King, David Linx, Tom Harrell, George Cables, Toninho Horta, Jay Clayton, Don Friedman e nel frattempo suona con i più importanti musicisti italiani. Nel corso della sua carriera ha registrato oltre 100 dischi di cui 7 con progetti a suo nome e a svolto più di mille concerti. Nel 2006 inizia un nuovo progetto con il trio Ars3 insieme a Mauro Grossi e Marco Castiglioni con i quali incide il Cd Distanze.Nel 2007 fonda il quintetto Portrait of Mingus dedicato alle musiche di Charlie Mingus.

Svolge un'intensa attività didattica in tutta Italia e all'estero; dal 97 è docente al Conservatorio (Napoli, Potenza, Trieste, Brescia, Vicenza, Piacenza, Milano) nei corsi di specializzazione Jazz. Ha pubblicato il metodo "Enciclopedia Comparata degli Accordi e delle Scale" in collaborazione con Franco D'Andrea, il "Corso di Educazione all'Orecchio Musicale" con R. Cipelli,il "Metodo pratico per l'Improvvisazione" con M. Colombo e " Walkin' bass".

Nel 2001 ha scritto e coordinato la sezione Teoria e Armonia di un corso multimediale edito dalla collana CPM.

E' stato eletto "miglior contrabbassista italiano" nel referendum indetto dalla rivista "Guitar Club" nel 1992.



Pierluigi Ferrari



Inizia la sua carriera nell'ambito del jazz collaborando con vari musicisti, tra i quali Paolino Della Porta, Attilio Zanchi, Riccardo Luppi, Massimo Colombo, Julius Farmer, Cristian Meyer e Mark Harris. In seguito diventa dimostratore ed endorser di marchi prestigiosi come Fender, Yamaha, Washburn, e pubblica articoli didattici e trascrizioni per riviste specializzate. Molti gli artisti con cui ha collaborato anche in generi diversi dal jazz, sia in tour che in studio tra cui: Eugenio Finardi, Fabio Concato, Faust'O, Pierangelo Bertoli, Marco Ferradini, Kaballa, Laura Fedele, Luca Jurman.

Parallelamente all'attività di turnista si esibisce con diversi gruppi suonando soul, funky, blues e inoltre si dedica allo studio della chitarra classica seguendo la didattica del maestro Mauro Storti. Da diversi anni si esibisce con il trio "Red house"(Hendrix tribute) con Guido Block e Sergio Pescara, e si dedica alla musica argentina suonando in concerto solo e in altre formazioni (collaborazioni con Carlo Montoli, Manuela Ravaglioli, Annamaria Musajo, Sergio Lavia, Franco Finocchiaro, Martin Troncozo, Hernan Fassa, Daniel Pacitti).

È tra i fondatori del gruppo italo-svizzero Swingpower che rilegge la canzone italiana degli anni '30-40 in chiave jazz manouche e con i quali ha partecipato a importanti festival e ha pubblicato 2 Cd.

Recentemente ha suonato con le cantanti Kay Foster e Shanna Waterstown in alcuni festival blues e ha pubblicato "Notturno" il suo ultimo Cd da solista.