Serata di moda in Piazza Pantani ad Aulla

Lunigiana - Nella suggestiva cornice di Piazza Pantani ad Aulla, sotto un cielo estivo di stelle, arriva la sfilata "In Passerella - Un Sogno, Uno Stile, Una Città". L'appuntamento è per domenica 18 agosto alle ore 21. Un evento per rilanciare Aulla e l'immagine della città come fiore all'occhiello della Lunigiana nel settore del commercio, riconoscimento che ha ottenuto negli anni grazie a chi ha deciso di investire nel Comune e a chi, nonostante la crisi, continua a tenere duro. Aulla, infatti, è la città commerciale della Lunigiana per eccellenza, che vanta negozi di qualità e di marca che attraggono clienti anche oltre i confini del territorio lunigianese.



La sfilata, organizzata dal Centro Commerciale Naturale Aulla Shopping, con il patrocinio del Comune di Aulla, vedrà sulla passerella gli abiti e gli accessori di Green Shop, Millennium, Piera Spose, Girotondo, Il Metro, Cose Così, Gentili Borse.



Il trucco e le acconciature saranno a cura di Hair Vanity, XXX Style, Da Marty, Centro Estetico Vanity, Centro Estetico Saturnia e Porfumeria Annabella. La location sarà abbellita da Fioriselda, Nilde Fiori, Fiori e Colori di Peroni Debora e Sale e Pepe Fiori, Il Gelatiere, Pasticceria Grossi. Sponsor ufficiali dell'evento: Conad, Power Bike e Bricofer. A condurre la serata il noto presentatore Leonardo Fiorentin