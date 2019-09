San Caprasio, chiude con successo la collettiva "In Perpetuum"

Lunigiana - Si è chiusa con la presentazione del catalogo edito da Bandecchi & Vivaldi la mostra collettiva internazionale IN PERPETUUM al Museo Archeologico dell’Abbazia di San Caprasio. Dal 26 luglio al 22 settembre dieci artisti si sono misurati sul tema “archeologia e arte contemporanea”, richiamando l’interesse di professionisti del campo dell’arte, ma anche di storici e di locali. «L’occasione è stata offerta dalla specificità del nostro amato presidio – ha ricordato il Direttore Riccardo Boggi -, dalla natura ospitativa di questa abbazia, il suo genius loci, dalle sorprese che continuamente affiorano dai sassi, non in ultimo a luglio scorso, con gli scavi nella torre bizantina e i reperti inviati per studio all’Università di Pisa. Ecco la sfida del nostro piccolo, recente e vivace Museo: come si rapportano gli artisti nostri contemporanei con quel che resta e s’indovina del saper fare, del creare che ci è giunto da un lontano passato?».



«È stato divertente andarli a sfidare – ha raccontato la curatrice Melania Sebastiani -. Qualcuno ha declinato l’invito, altri hanno chiesto contributi finanziari, taluni erano impegnati con mostre e talaltri avevano smesso di lavorare sul tema. Ma in dieci hanno risposto, affrontando con maestria, passione e qualità la consegna, incrociando i loro codici espressivi, linguistici, tecnici, i loro miti, i loro riti, il loro folklore. C’è Cristina Balsotti che torna nell’oratorio della sua fanciullezza da artista, portando il suo sigillo in omaggio al Santo; c’è Girolamo Ciulla con l’amato travertino e le sue figure totemiche su un letto di spighe, spighe di Cristo e spighe fatue come l’avena di Serena Zanardi, che nelle stanze contigue espone il suo mondo di ceramica che prende vita da foto d’epoca; c’è Stefano Lanzardo con le sue anime rubate alle rocce, che strizzano l’occhio all’opera su marmo di un altro artista in mostra; Danilo Sergiampietri, che invece riflette con distacco sui concetti tragici di memoria, circondato dai marmi barocchi e da pietre medievali; c’è poi Emi Ligabue con la sua classificazione di oggetti nelle tele del Novecento italiano, reperti del domani; c’è Maria Riva Christiansen con la sua tecnica fotografica di quando le foto non esistevano; c’è Cordelia von den Steinen con i suoi personaggi in terracotta in dialogo con i fregi romani di stanza nel Museo; c’è Fulvio Wetzl con i viaggi di San Caprasio per l’Europa e Alessio Manfredi con i suoi esperimenti sulla corrosione e valorizzazione dei materiali».



«Il catalogo rende l'esposizione perfettamente. Le opere d’arte non cannibalizzano lo spazio che le ospita ma si integrano nel comprensorio –, ha evidenziato la critica d’arte Beatrice Audrito -, non ci troviamo nel white cube, lo spazio asettico, impersonale dei Musei. Il contesto è forte, quello di un Museo Archeologico fortemente connotato. Lo spettatore è costretto al confronto tra passato e presente, deve costruirsi un percorso suo. Le opere prodotte dagli artisti affiancano quelle della collezione, richiamando l'attenzione sugli oggetti e i reperti archeologici presenti, potenziandone o smascherandone il significato».



Come ha ricordato il sindaco di Aulla nei saluti iniziali, «così antico e suggestivo, il presidio museale intitolato al Santo Patrono è stato l'involucro di un continuum tra archeologia e arte contemporanea che non poteva che intitolarsi "In Perpetuum". Un titolo dalle poliedriche interpretazioni che oggi noi vogliamo cogliere come un percorso che potrà durare nel tempo nella nostra città». Ha colto il riferimento del titolo don Lucio Filippi: «Il titolo mi aveva subito intrigato: perché dentro di noi c’è l’istinto all’eternità. E l’arte è uno dei modi di sfidare il tempo. Io non amo l’arte contemporanea. Non la capivo. Ma avere intorno queste tecniche diverse, questi materiali, questi riferimenti al passato mi ha costretto a una riflessione profonda e a una rivalutazione dell’opera dell’uomo di oggi».



«Il patrocinio dato dal Comune per questo evento – ha proseguito il consigliere Achille Fiorentini -, è un patrocinio dato con lo stesso affetto con cui gli artisti sono accorsi. Il successo della stagione estiva di San Caprasio è stato sotto gli occhi di tutti. Una partecipazione massiccia, trasversale a tutte le arti. Il Comune di Aulla continuerà a promuovere iniziative come questa, segno di un fervore non solo spirituale, che ancora alimenta la nostra città e che deve essere continuamente riscoperto a beneficio di tutti».