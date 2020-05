Riapre il Museo delle statue stele al castello del Piagnaro

Lunigiana - Sta per riaprire le sue porte al pubblico il Museo delle statue stele lunigianesi. Dopo circa tre mesi di stop obbligato a causa del lockdown provocato da Covid 19, il Castello del Piagnaro e le sue misteriose abitanti, le Statue Stele, sono liete di poter nuovamente accogliere i visitatori che vorranno salire sino all’apice del centro storico pontremolese, per ammirarle in tutta la loro bellezza e il loro mistero.

Dal 1 giugno, con un orario ridotto proprio per garantire la massima attenzione alle norme di prevenzione volte al contenimento del virus, sarà quindi possibile accedere nuovamente alla fortezza di Pontremoli, dalle ore 10,00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 18,30.

Una bella notizia per tutti coloro che giungeranno a Pontremoli e per chi ancora non ha avuto l’occasione di vedere da vicino l’antico “Popolo di pietra” e tutta la bellezza che attorno regna sovrana.

Il tutto sarà regolamentato gestendo al meglio l’ingresso e il distanziamento necessario e dettato dalle norme vigenti, e cercando di garantire a tutti i visitatori la massima sicurezza e una visita all’altezza delle aspettative.

Sarà consentito l’accesso a gruppi massimo di 4 persone, con una presenza massima di visitatori all’interno del museo di 20 persone.

Purtroppo, sempre per rispettare le norme vigenti, non sarà possibile utilizzare l’ascensore del castello e neppure quelli interni, fatta eccezione per visitatori con difficoltà di deambulazione u appuntamento, proprio al fine di poter garantire il giusto rispetto per le direttive vigenti. Proprio al fine di poter garantire la sicurezza di tutti si suggerisce di prenotare la visita al numero 0187.831439, oppure via mail all’indirizzo info@statuestele.org.



«La bella notizia della riapertura del Museo – ha commentato il Direttore del Museo delle Statue Stele Lunigianesi Dott. Angelo Ghiretti -, va di pari passo con l’inaugurazione delle due nuove Stele che stanno per essere presentate al pubblico. La Stele di Campoli e la testa di Stele di Caprio, andranno quindi a trovare la loro nuova dimora all’interno dell’allestimento curato dall’Architetto Guido Canali e il tutto sarà presentato attraverso un evento che stiamo organizzando. Non sarà un’inaugurazione tradizionale, ma un evento in video conferenza, per permettere a tutti di essere presenti, seppur a distanza, nel pieno rispetto delle norme vigenti».

Il Museo vuole davvero essere il simbolo della ripresa e della riapertura di Pontremoli nel suo essere luogo di richiamo e di attrazione.

«Il nostro Museo vuole davvero essere emblema di questa ripartenza – ha poi sottolineato il Sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini -, come punto da cui riprendere le redini di una quotidianità votata al rispetto delle norme, ma senza dimenticare la bellezza della scoperta, della storia e di tutto ciò che siamo. Riprendiamo da qui, per un futuro improntato ai valori che tali opere continuano a trasmetterci, anno dopo anno, secolo dopo secolo».

Ancora una volta la storia e le tradizioni di Pontremoli vogliono rappresentare il principio della ripartenza che, ci auguriamo, possa essere davvero una ripartenza per l’intero territorio.

Il Museo delle Statue Stele Lunigianesi attende tutti coloro che vorranno scoprirlo, viverlo e ammirarlo.