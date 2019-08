Quando gli inglesi abitavano alla Brunella

Lunigiana - Cosa facevano gli inglesi che abitavano la Fortezza della Brunella nel loro tempo libero? Per scoprirlo, domenica 4 agosto, il magnifico e imponente castello aullese si veste a festa pronto ad ospitare tutti coloro che hanno voglia di conoscere gli usi e i costumi della famiglia Waterfield importati dalla Gran Bretagna che poi, inevitabilmente, finivano col mischiarsi con quelli popolari lunigianesi.



La serata, che inizierà alle ore 19, evocherà momenti e ricordi del periodo storico fra le due guerre, attraverso foto, filmati, musica, giochi e costumi. Un evento che accompagnerà gli ospiti in un viaggio nel tempo ricco di curiosità e che svelerà aneddoti cari alla storia della città. Dall'apertura, sarà possibile visitare la Fortezza e la mostra “Gli inglesi amano la Lunigiana” e godere di un tableau vivant che rievocherà un pomeriggio tipico del '900 in un giardino inglese.



Dalle 20.30, nel giardino pensile “Belvedere”, dopo i saluti dell'amministrazione, si proseguirà con l'introduzione alla serata del prof. Riccardo Boggi, con un intervento dal titolo “Ricordi della presenza degli inglesi alla Brunella”. A seguire, la professoressa Jan Bacon con “La famiglia Waterfield: tempo libero e tempo di guerra”. A fine conferenza sarà offerto un buffet e sarà possibile accedere al mercatino di prodotti tipici e artigianali. Si ricorda, che per raggiungere la Fortezza della Brunella, sarà disponibile un bus navetta attivo in Piazza Gramsci a partire dalle ore 18,30.