Proiezione gratuita di "Terre di Lunigiana - il viaggio" con l'associazione "Farfalle in cammino"

Lunigiana - L'associazione Farfalle in cammino organizza per il 4 gennaio alle 17 nel centro didattico di Sorano - Filattiera, nei pressi della Pieve di Sorano, la proiezione gratuita di "Terra di Lunigiana - il viaggio". Al termine della proiezione, circa 20 minuti, per chi vorrà una discussione libera sullo stato di fatto e le prospettive del turismo in Lunigiana. Aperta a tutti.



"Un cortometraggio per la valorizzazione della Lunigiana - si legge in una nota -, una fantastica avventura alla scoperta di questa meravigliosa terra, attraverso paesaggi ed epoche passate. Regia di Gianluca Bergamaschi e William Filippi"