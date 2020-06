Posegue Symposium”, ciclo di incontri che vede protagonista la parola scritta

Lunigiana - Nel segno della letteratura e della scrittura, con una nuova modalità espressiva dettata dall’emergenza coronavirus, che costringe tutti alle cosiddette misure di distanziamento sociale, è ripreso il ciclo di incontri denominato “Symposium”, dedicato alla parola scritta e nato da un’idea della delegata alla cultura del Comune di Aulla, Marina Pratici.

E sono stati un successo i primi appuntamenti in modalità telematica di maggio, che hanno riscosso centinaia di visualizzazioni grazie alle dirette Facebook sul gruppo “Symposium: torneremo ad abbracciarci”. Il ciclo di incontri con autori e scrittori proseguirà giovedì 4 giugno con un doppio appuntamento: alle 11 ci sarà la presentazione del nuovo libro di Luigi Leonardi, mentre alle 15,30 sarà protagonista il nuovo libro di Alessandra Cerretti; sono stati già programmati, inoltre, gli appuntamenti per il prosieguo del mese di giugno, che si svolgeranno sempre di giovedì: l’11 con il nuovo libro di Giuseppe Rudisi alle ore 16,30; il 18 con il nuovo libro di Maria Primerano alle 17; il 25 con il nuovo libro di Jacqueline Monica Magi alle 15,30.



Gli incontri saranno preceduti dall’introduzione di Marina Pratici e si avvalgono del patrocinio del Comune di Aulla, con la collaborazione, fra le altre, delle associazioni culturali Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad, La Brunella, Culturamente Toscana e dintorni, Amighi d'Sghigia, Pro Loco Aulla, L’isola felice e La luna e il drago.

Tra l’altro, sono già decine gli autori che hanno dato la loro disponibilità per i futuri appuntamenti con “Symposium”.

Ecco i loro nomi: Maria Cristina Antoniotti, Kiara Aradia, Francesco Saverio Bascio, Rita Bonini, Julio Cosentino, Angela Maria Fruzzetti, Egizia Malatesta, Lara Panvini, Tullio Rizzini, Stefano Vitale, Erika Casanova, Roberto Castiglione, Stefano Sestini, Teresa Cacciatore, Giovanni Ronzoni, Valentina Motta, Laura Delpino, Giovanna Lattanzio, Claudia Casadei, Cesare Marchetti, Corrado Leoni, Cinzia Della Ciana, Chiara Lelli, Roberta Benna, Luca Casella, Ester Cecere, Mirella Manca e Sabrina Guglielmi.