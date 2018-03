Pontremoli Foto Festival, ancora due settimane per partecipare

Lunigiana - Mancano solo due settimane alla chiusura delle selezioni per la terza edizione di Pontremoli Foto Festival, in programma dal 20 al 29 luglio a Pontremoli, nell'alta Lunigiana. Come anticipato quest'anno si presenterà con la struttura consolidata, ma ampliata e, per la prima volta, a tema. Per questo anche il bando di partecipazione per il Circuito OFF chiede a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali, di rispondere con le proprie fotografie a un tema specifico: di raccontare le donne per come le conoscono, per come le ritraggono, per come le hanno incontrate, immaginate, avvicinate nel proprio vissuto. Ciò che si vuole esplorare – e farlo può assumere davvero infinite forme – è il mondo femminile per costruire un racconto contemporaneo dell'essere donna in fotografie che troverà spazio, concreto, nel centro storico pontremolese.



Rispondendo a questa call, infatti, gli autori avranno la possibilità di esporre i progetti, per dieci giorni, in prestigiosi locali nonché contesti inusuali come negozi, ristoranti, studi di professionisti e laboratori artigiani, affiancando i grandi nomi della fotografia italiana protagonisti e facendo al contempo conoscere idee e identità fotografica attraverso i propri scatti. Per partecipare alla selezione basterà collegarsi al sito www.pontremolifotofestival.it e scaricare bando, modulo di partecipazione e autocertificazione. Poi, seguendo le modalità lì indicate gli autori dovranno inviare entro e non oltre le 24.00 del 31 marzo 2018 un portfolio di 5 – 10 fotografie all'email circuito.off@pontremolifotofestival.it. Da quella data la giuria esperta designata valuterà il materiale inviato per comunicare entro un mese chi è stato ammesso al “PFF OFF”.



Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@pontremolifotofestival.it, mentre per avere notizie e aggiornamenti, conoscere in tempo reale programma e ospiti, si invita a seguire il sito, i social network e, in particolare, la pagina Facebook - www.facebook.it/pontremolifotofestival.