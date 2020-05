Pff 2020: non un festival, ma appuntamenti d'autore online

Lunigiana - Lunicafoto risponde così a questo 2020: non ci sarà l'ormai tradizionale piccolo festival di fotografia, che già immaginava per sé evoluzioni e trasformazioni, ma una serie di appuntamenti online con alcuni degli autori che hanno partecipato in mostre e talk dal 2016 a oggi. Il primo ospite, Giorgio Cosulich de Pecine. Foto-giornalista, docente, editore e 'coach' per giovani artisti è stato due volte a Pontremoli: lo scorso anno per un workshop sulla mobile photography e nel 2016, alla primissima edizione, come autore con il suo progetto Driving in Addis. Mercoledì 20 maggio alle 21 si racconterà a Paolo Zavanella e a tutti i partecipanti attraverso il suo lavoro, l'evoluzione della sua professione e alcuni dei temi a lui più cari. Il tutto gratis e solo su Zoom, previa registrazione con e-mail a info@lunicafoto.it.