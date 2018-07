Parte stasera ad Aulla il Premio Lunezia: ecco chi ci sarà

La manifestazione torna nella città lunigianese, grandi nomi attesi sul palco.

Lunigiana - Tutto pronto ad Aulla per la prima serata del Premio Lunezia, che torna da stasera nella città lunigianese. Parata di stelle nelle prime date del Premio Lunezia 2018, super big il 2 Settembre alla Spezia per la serata finale. 9 nuove proposte, già in programma su Radio Rai, si sfideranno ad Aulla con le attenzioni di discografici e produttori. In programma servizi e speciali Rai Tv. Ecco gli artisti premiati, nei diversi generi musicali, durante le tre serate aullesi 19, 20 e 21 Luglio 2018. Ore 21.30, Piazza Gramsci, ingresso gratuito. Altri big della musica leggera potranno essere confermati nei prossimi giorni - afferma il Patron Stefano De Martino - ad oggi saranno presenti e si esibiranno nelle date di Aulla:



Manuel Agnelli e gli Afterhours, Alexia, Briga, Luca Barbarossa, Serena Brancale, Giovanni Caccamo, Carmen ("Amici" 2018), Il Cile, Gemitaiz, L'Aura, Lo Stato Sociale, Raphael Gualazzi, Ennio Rega, Enrico Ruggeri e i Decibel, Anna Tatangelo, The Bastard Sons of Dionisio, The Zen Circus.



Per essere più precisi le varie presenze sulle tre date verranno date a mezzo social nelle prossime ore (Facebook del Premio Lunezia) specificando il tipo di premio. Gli ospiti e altri premiati saranno resi noti in un nuovo comunicato stampa la prossima settimana. Le serate saranno condotte da Riccardo Benini e Stefano De Martino, mentre si consolida uno staff che, al lavoro da un anno, ha confermato il patrocinio del Ministero della Cultura, la collaborazione di Radio Rai Uno/Radio Rai Digitale e di Warner Chappell, rubricali e servizi Rai Tv e la neo partner-ship con il Centro Lunigianese di Studi Danteschi, promotore del Comitato "Lunigiana Dantesca 2021", patrocinato dalla Società Dantesca Italiana.



Lo spirito culturale del Premio Lunezia, nel suo impegno di valorizzare il linguaggio della canzone in tutti i suoi generi, si rafforza con la presenza di letterati come Marina Pratici, Rodolfo Vettorello e Francesco de Piscopo.

Beppe Stanco (Direttore Musicale), Sara Acerbi, Leonardo Rosi, Andrea Rapino, Mirco Manuguerra, Dante Pierini, Rosi La Camera, David Paruano, Simona Bellati, Emanuela Cordiviola, Fabrizio Evangelisti, Rachele Ferrari, Carla Bertolini, sono i principali collaboratori della XXIII edizione del Premio Lunezia. Il white-carpet (accesso al back-stage del Premio Lunezia) sarà ancora a cura di Stefano Sturlese e Marzia Cerolin. La neo-edizione divisa, per la prima volta, tra Aulla e La Spezia è stata celebrata dalla produzione di un nuovo Vino della ditta "Cantine Lunae" di Paolo Bosoni: il "Note Divinae". Le opere premio saranno offerte dagli artisti Luciano Massari e Olimpio Galimberti. Tra gli sponsor ad oggi confermati l'Azienda Agricola "Castello della Mugazzena" e il "Centro Commerciale MareMonti".

Loredana D'Anghera, direttrice artistica del Premio Lunezia Nuove Proposte, svela i nomi delle 9 nuove proposte finaliste (in attuale programma su Radio Rai), i 3 autori di testo finalisti e il vincitore della sezione "Musicare i Poeti" dedicata a Dante Alighieri.



Cantautori:

Elisabetta Arpellino "Da dove riparto" - San Damiano d'Asti (AT)

Alessandro Di Lascia "Le canzoni sono inutili" - Manfredonia (FG)

Federico Lobrano "Ridere di me" - La Maddalena

Matteo Pascotto "Tutta la notte" - Portogruaro (VE)

Giulia Pratelli "Non ti preoccupare" - Forcoli (PI)

Francesco Rainero "Generazione" - Firenze

Lorenzo Santangelo "Respiro" - Roma

"Rosmy" "Inutilmente" - Milano

Davide Turci "Un filo di voce" - Soliera (MO)



Autori di testo:

Stefano Ferro "La ballata dell'assenza" - Verona

Alessio Martella "Jo-Kasta I love you" - Milano

Andrea Giovanni Sorgecon "Gelato allo yogurt" - Roma



Vincitore assoluto Sezione "Musicare i Poeti" :

Moreno Andreatta - Strasburgo (Francia)



Per avere musicato un passo della "Divina Commedia"

"Inferno d'Amore"



Durante l'Estate in corso il vincitore del Lunezia Nuove Proposte 2017 (sez. cantautori) Stefano Di Nucci, aprirà quattro concerti di Fabrizio Moro, oltre ad avere pubblicato un album.