Paolo Navalesi ospite del Caffè letterario di Pontremoli

Lunigiana - Nuovo appuntamento al Caffè Letterario di Pontremoli (Piazza della Repubblica) per le serate con autore di Lunicafoto martedì 9 aprile alle 21 con Paolo Navalesi chiamato a raccontare del suo percorso artistico. Nato ad Arcola e residente a Sarzana, Paolo Navalesi si è diplomato in pittura all'Accademia di Belle Arti di Carrara e ha poi collaborato con la fotografa e cineasta Digne M. Marcovicz, specializzandosi nella fotografia di reportage e nella stampa bianco e nero in camera oscura. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Chatwin dedicato al reportage di viaggio e il Premio Internazionale Fabio Bertoni per l'incisione. Ha all'attivo varie mostre collettive e personali di pittura, incisione e fotografia in Italia e in Germania. La serata è aperta a tutti. Anticipazioni al sito e alla pagina Facebook di Lunicafoto.