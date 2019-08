Non solo creme di bellezza con le vinacce di Bocelli, a Bancarel'vino salotti e contadini

Lunigiana - Salotti e contadini nel borgo di Mulazzo per la 36esima edizione del Bancarel’Vino. Dalle vinacce di Andrea Bocelli che diventano prodotti di bellezza per il corpo alla celebre Marocca di Casola in una inedita sfida passando per la prima linea di prodotti a base di eucalipto Made in Tuscany fino alla narrazione rosa di alcune delle imprenditrici più coraggiose del territorio che sono riuscite a conciliare famiglia e lavoro, ambizione e business ecosostenibile. Sono solo alcuni dei temi al centro di talk show di Coldiretti Massa Carrara in programma tra sabato 3 e domenica 4 agosto (dalle 18.00 in poi con ingresso libero) nell’ambito della storica rassegna enologica nel centro di Mulazzo (Ms). Info ed aggiornamenti su pagina ufficiale Facebook su https://www.facebook.com/bancarelvino/ e sul sito www.comunemulazzo.ms.it



Promossa dal Comune di Mulazzo attraverso la regia di Coldiretti per la direzione artistica di Marco Bellentani, Bancarel’Vino mette in fila tanti eventi collaterali rivolti al pubblico e agli appassionati di tipicità e del km zero ad impreziosire il prestigioso concorso enologico che quest’anno ha radunato nel borgo il meglio delle piccole etichette di qualità del territorio (150 etichette e 23 aziende in degustazione).



Il calendario si apre sabato 3 agosto, giorno di apertura della rassegna con l’inaugurazione alle ore 18.00 alla presenza del Sindaco, Claudio Novoa ed autorità per proseguire con la sifda con “Marocca vs Marocco” (ore 19.00), la “Cosmetica e vino” a cura di Matteo Bacci dell’azienda agricola “Speziali Lauretani” che produce prodotti per la bellezza utilizzando la vinaccia dell’azienda agricola di Andrea Bocelli (ore 19.30), “L’Eucalipto ed il suo utilizzo” con la prima filiera Made in Tuscany a cura di Elena Giannini (ore 20.00) ed il talk show con le imprenditrici toscane coordinato da Marina Fruzzetti ed Alessandra Menegalli con Silvia Bellè, Alice Conti, Francesca Pascale e Piera Mosti (ore 20.30), un’appendice del Bancarella Cucina (ore 21.30). La seconda giornata, domenica 4 agosto, mette in agenda le premiazioni del concorso (ore 18.00) e lo show culinario culturale dello chef stellato Cristiano Tomei (19.00) con due installazioni, l’orto edibile a base di prodotti offerti dagli associati di Coldiretti Massa Carrara ed il Pollaio, e “La Carbonara Perfetta” insieme alla giornalista Eleonora Cozzella.



