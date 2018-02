Nasce il Museo dell’antica civiltà della Lunigiana

Opera dell’imprenditore Giuseppe Bazzà celebra gli antichi mestieri e le arcaiche tradizioni.

Lunigiana - Tutto è ormai pronto e prossimamente sarà tempo di inaugurazione. Un borgo che diviene anche un vero e proprio museo. Un insieme unico, che attraverso l’agricoltura, l’allevamento, e l’esposizione di ogni genere di attrezzo/accessorio e macchina semplice, racconta la vita delle genti di Lunigiana. Una sosta di vera cultura e conoscenza nei cammini tra il mare e la montagna. Una memoria storica molto interessante per tutti.



Sorgerà nel piccolo borgo di Campoli, nel mulazzese, luogo caratterizzato dai boschi e da una statua stele posta davanti alla chiesa del paese usata per circondare le scale d’ingresso, situato in prossimità del Castello di Lusuolo.Un calco è conservato nel Museo delle Statue Stele a Pontremoli. L'opera è stata fortemente voluta da Giuseppe Bazzà che in questi giorni ha accompagnato tre guide del Mangia Trekking. Ing Daniele Di Matto, Francesca Croce e Mara Giusti per una gustosa anteprima. Per oltre quarant’anni il signor Giuseppe, ha raccolto ogni cosa che potesse “parlare” della sua terra e oggi può donare questa imperitura testimonianza che racconta l’antica civiltà delle genti della Lunigiana.



Il taglialegna, il falegname, il calzolaio, la scolarizzazione, i lavori domestici, il carrettiere, il commerciante ambulante, l’agricoltore, l’allevatore ed ogni altra attività che si è svolta sul territorio saranno ricostruite nelle undici stanze di proprietà della famiglia, ed in due locali della sua fiorente azienda agricola “Il Posticcio”, adiacente al paese: qui si allevano il lama, i daini, le pecore, il polli, il gallo nero, il pavone e le api. E sempre qui si coltivano uliveti e vigneti.