Nasce a Fivizzano "La locanda dell'aviatore"

Lunigiana - Nei giorni scorsi in Piazza Marzocco è stata inaugurata a Fivizzano la nuova attività "La locanda dell'Aviatore". Sono intervenuti il Sindaco di Fivizzano Paolo Grassi, l'Assessore alla Cultura e Turismo Francesca Nobili insieme a numerosi cittadini. Il sindaco si è complimentato con i gestori per aver creduto in Fivizzano investendo in questa attività che va a qualificare l'offerta della ristorazione sul capoluogo. "Mi fa piacere constatare come gli importanti lavori di riqualificazione del centro storico realizzati in questi anni dall'Amministrazione Comunale siano stati colti e riconosciuti dagli imprenditori che hanno deciso di aprire nuove attività o investire nella riqualificazione di quelle già esistenti" ha commentato il primo cittadino.