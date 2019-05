Musica, panigacci e solidarietà, a giugno torna Volerock

Appuntamento a Moncigoli dal 21 al 23 giugno, una tre giorni carica di idee ed energia. Cover band di Zucchero dalla Croazia.

Lunigiana - Dal 21 al 23 giugno a Moncigoli di Fivizzano (Massa-Carrara) va in scena l'edizione 2019 di Volerock-Lunigiana Music Festival, la manifestazione benefica dedicata alla musica indipendente e non del panorama italiano. Da oltre 15 anni l'associazione “Amici di Serena”, promotrice dell'iniziativa, grazie a questo evento e altre attività raccoglie fondi da destinare alla lotta contro le malattie tumorali e grazie ai risultati sono stati donati oltre 50.000 euro per finanziare importanti progetti come borse di studio, assistenza psicologica ai malati o il padiglione per la somministrazione delle cure all'aperto, inaugurato nell'agosto 2017.



Saranno tre giorni di ottima musica con nomi importanti del panorama nazionale. Venerdì 21 Giugno suoneranno i Cage, affermata band prog-rock di Carrara che ci presenterà il loro ultimo album “Images”, mentre chiuderanno la serata i Seveso Casino Palace, interessante gruppo alternative rock salito alla ribalta nazionale anche grazie alla loro convincente partecipazione all'ultima edizione di X-factor. Sabato 22 giugno sarà la volta dei Vallanzaska, vero e proprio monumento del panorama ska italiano con all'attivo oltre 25 anni di onorata carriera musicale e con un nuovissimo EP da presentare. Domenica 23 salirà sul palco Goran Grif e la Zucchero Celebration Band, direttamente dalla Croazia per omaggiare Zucchero Fornaciari, uno dei cantanti italiani più conosciuti all'estero e che proprio in Lunigiana risiede da parecchi anni.



Ma grazie al contest “Volerock Band Camp”, finanziato lo scorso novembre con una raccolta crowdfunding su Eppela e con il contributo della Fondazione Carispezia, ci sarà spazio anche per band emergenti locali che potranno convidere la serata con nomi più noti. Venerdì vi consigliamo di non perdervi i White Room, ottimi musicisti post punk ma veri e propri performer artistici che proporanno uno spettacolo unico nel suo genere, mentre sabato sarà la volta dei 7ender, giovani bluesmen della Versilia e degli Stackatown, coinvolgente gruppo funky della Spezia. Anche la Lunigiana avrà il suo spazio e a tenere in alto la bandiera del bel canto ci penserà la fivizzanese Ester Rossini, talento emergente nel panorama musicale locale.



Durante le tre serate vi aspettano stand gastronomici con gli originali panigacci di Podenzana con salumi locali, ottima birra e un'area dedicata ai più piccoli. L'ingresso sarà gratuito come sempre, mentre vi ricordiamo che la manifestazione avrà luogo nel suggestivo scenario agreste del Piano di Moncigoli, all'ombra delle cime delle Alpi Apuane e dell'Appennino. Per maggiori informazioni visitate il sito www.volerock.com oppure la pagina Facebook.