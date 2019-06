Musica e condivisione con Abreu e Arci Agogo

Lunigiana - Il circolo arci Agogo organizza il concerto delle allieve e degli allievi della Scuola di Musica Abreu, che avrà luogo mercoledì 12 Giungo alle 21 presso la Sala Tobagi, situata a lato della biblioteca civica di Aulla.

“Nel corso dell’ anno gli studenti hanno vissuto un’esperienza musicale di grande valore educativo, lavorando con grande entusiasmo. Fare musica è sempre positivo ma qui ad Aulla, col progetto Abreu sappiamo che indispensabile anche creare grande empatia, avere attenzione e volontà per seguire i bambine, bambini e ragazzi piu’ grandi” dice il presidente del circolo.



Durante la serata gli studenti si alterneranno sul palco con varie ensemble, e proposte, seguiti dagli insegnanti: Patricia Bustos, Leonardo Ravera, Franca Pampaloni, Gianfranco Antuono, Nicola Bellulovich, Fabio Vanello e Massimiliano Furia.



Il progetto arci della Scuola di Musica Abreu, fin dalla sua fondazione, opera nel territorio di Aulla e della Lunigiana per la diffusione e promozione della musica, e della cultura come mezzo di inclusione sociale.



“I giovani esprimono oggi più che mai un bisogno di amicizia, di accompagnamento al bello e di esperienze comunitarie” proseguono da arci Agogo “ e riteniamo fondamentale la musica come strumento didattico utile ad una crescita positiva dei futuri cittadini delle nostre comunità”



La Scuola di Musica Abreu con sede nel circolo arci, presso la Ex Stazione Ferroviaria di Aulla, si ispira al modello promosso in America Latina dal maestro venezuelano Josè Antonio Abreu, che attraverso la capacità di suonare assieme promuove anche fra i piu’ giovani comportamenti cooperativistici che creano condivisione, in cui nessuno si sente escluso. Durante l’ anno si svolgono diversi laboratori ( musica d’ insieme, propedeutica musicale etc) con un percorso formativo che abbraccia varie classi di strumento, come ad esempio: pianoforte, tastiere e fisarmonica, sax, flauto e clarino, chitarra, basso, percussioni, batteria e canto.



L’ iniziativa promossa dal locale circolo arci, in collaborazione col Comitato Arci Massa Carrara, ha il patrocinio del Comune di Aulla. La popolazione è invitata a partecipare.